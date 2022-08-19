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今起降雨範圍減小 花東飆38度極端高溫 周末高溫炎熱

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局預估周末各地多雲到晴，部分地區午後有局部短暫雷雨。本報資料照片
中央氣象局預估周末各地多雲到晴，部分地區午後有局部短暫雷雨。本報資料照片

中央氣象局表示，今天環境為南南東風，在東南部地區及恆春半島整天不定時仍有陣雨或雷雨發生，其他地區雲量減少，天氣逐漸轉為多雲到晴。

氣象局說，雖然整體降雨稍減緩，降雨範圍減小、也較短暫，但清晨在西半部地區仍有局部短暫陣雨的機會，而午後在西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，外出時仍要注意。

氣溫方面，今日溫度將稍回升，各地普遍為33至35度，且高屏地區及東半部都容易出現36度以上的高溫，花東地區仍可能達到38度的極端高溫，外出務必要做好防曬並多補充水分。

周末天氣部份，明天環境風場為東南風至偏南風，水氣稍減少，在清晨西半部地區有局部降雨的機會，不過白天各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後在西半部地區及東半部山區仍須留意局部短暫雷陣雨。

周日至至下周二則會受到高壓影響，水氣減少，天氣高溫穩定，各地大多為多雲到晴，白天最高溫略為提高，清晨中南部地區有零星降雨，午後中南部地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，不過雨勢較局部、時間短暫。

高溫 氣象局

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