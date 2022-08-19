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「華人父母生混血兒」親子鑑定還母清白！醫師、專家說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任李月君說，基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。圖／茂盛醫院提供

華人父母卻生出混血兒？丈夫懷疑是妻紅杏出牆，但親子鑑定卻沒問題。茂盛醫院染色體遺傳實驗室主任、遺傳學專家李月君說，可能是「隔代遺傳」所致，也有可能是基因突變造成的遺傳症候群。茂盛醫院不孕科醫師李俊逸提醒，帶因夫妻可做「胚胎著床前基因診斷」就能生下健康寶寶。

李月君說，是「隔代遺傳」所致，就像藝人席曼寧外貌像外國人，因承襲六代之前的荷蘭血統所致。不過，也有遺傳疾病讓人的眼珠看起來是藍色的，但這是基因突變造成的遺傳症候群，目前可用基因檢測做篩查。

李俊逸說，帶因夫妻可做「胚胎著床前基因診斷」就能生下健康寶寶；至於，髮色是由色度基因與暗度基因決定，雖多數台灣人是黑髮，但其實是黑中帶紅褐色或黃褐色，也有部分台灣人髮色偏紅褐色，就容易被誤解有外國人血統。光從外表來推論是否帶有外國人血統易鬧出笑話。

李月君說，中國傳出有有對夫妻生下1名像混血兒女寶寶，丈夫還懷疑是妻紅杏出牆，但親子鑑定卻沒問題。這樣的案例即為「隔代遺傳」，端看小孩從父母方取得的基因，哪方顯性表徵較強而定，也就是如果小孩遺傳自外公的基因(來自母親)顯性表徵較強，外表就會比較像外公。若從外觀而論，會誤解孩子媽的清白，甚至造成家庭失和。

李月君指出，有「荷蘭」血統的藝人席曼寧，手足長相很「台灣」，假如媽媽是外國人，爸爸是台灣人，但孩子外觀上像台灣人的話，這是因為爸爸的顯性表徵較強勢，所以蓋過了媽媽的外國人表徵。但若該名子女若再與台灣人生出子代，雖然會有阿嬤的外國人基因，但一般來說，其基因的數量就會變少。

李月君說明，罹患一種罕見遺傳疾病瓦登伯格氏症候群，其眼珠會是藍色的，這是因為基因突變造成虹膜缺乏色素所形成的。帶有此基因病變的人，除了藍眼珠以外，髮色會比較淡，甚至在額頭前的一撮頭髮會是灰色或白色的，嚴重者會發生耳聾、容易便秘、巨腸症等病症。建議家族中有藍眼珠的人，及其他家屬應接受遺傳諮詢，利用基因檢查可以診斷此症的變異基因，好讓病患即早治療，並控制病情。

基因 台灣人

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