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豐沛降雨讓豐仁義潭、蘭潭快滿庫 為延長壽命抽砂清淤
秋節近，颱風至今未登台，嘉義氣象局統計，受惠梅雨及入夏午後對流旺盛，帶來豐沛降雨，元月至今累計降雨1268毫米雨量；南區水資源局官網水情顯示，供應嘉義縣市民生及工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，合計蓄水3354萬立方公尺，蓄水率98.4%，民生及工業用水不缺。
以往枯水期結束，嘉義地區降雨，仰賴梅雨及颱風帶來雨水，今年至今無颱風登台，但嘉義氣象站說，從元月至今，降雨豐沛，8月1日至今就累計降雨329毫米，5月289毫米，6月也有260毫米，上半年至今累計降雨1268毫米。
雨水豐沛，讓供應嘉縣市民生及工業用水的番路鄉仁義潭水庫，以及嘉義市蘭潭水庫，進帳豐沛，兩座水庫超過9成蓄水率，快灌飽了，湖光山色情景，晨昏吸引民眾及攝影迷取景，仁義潭與蘭潭水庫，採離槽母子水庫設計，串連供水，仁義潭水庫從八掌溪竹山進水口進水，再引水到蘭潭水庫。
颱風汛期到來，為保護仁義潭，可關閉八掌溪取水閘門，避免大量進水，水公司五區管理處事先預留防汛水位，輪值人員隨時監控水庫水位，維護水庫安全。
第五區管理處說，去年仁義潭清淤6萬噸都採陸域開挖，今年因蓄水量多，水位高，無法再採陸挖方式，為達成15萬噸清淤目標，改採抽泥方式，作業平台已進駐，目前協調第五河川局同意，在八掌溪畔設置抽取砂泥的暫置區，作業完成，抽砂平台即可啟動抽砂，增加水庫蓄水容量，延長水庫壽命。
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