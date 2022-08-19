周日颱風活動機率可能影響台灣？ 吳德榮：持續觀察
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，菲律賓東方熱帶雲簇醞釀發展中，恆春半島有短暫陣雨。
今明兩天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫約在38度，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。今天恆春半島仍有局部短暫陣雨的機率；北部24至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至38度。
吳德榮表示，周日至下周二在華中創歷史高溫的熱帶大陸氣團，其又乾又熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區。各地晴朗酷熱，氣溫逐日升，下周一、周二北部及東半部將出現極端高溫，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；要特別注意防曬、防中暑。
他說，下周三、周四熱帶低壓或颱風或其外圍影響，台灣附近水氣增多，但各地受影響的程度，模式仍在調整。
吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，周日台灣東南方有熱帶低壓或颱風活動的機率，大致往西北移動；下周三接近巴士海峽，但不確定性範圍很大，橫跨台灣東部海面、台灣至呂宋島；且各國模式模擬結果存有不小差異。故是否成颱？何時成颱？是否會進入台灣的警戒範圍？皆為持續觀察的重點。日本東南方海面另有一個颱風。
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