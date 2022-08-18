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桃機疑現無人機暫停半小時起降 影響9航班千餘名旅客

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園機場23R跑道北面於18日下午疑似發現無人機活動，造成機場暫停起降共30分鐘，受影響航班9架次，受影響旅客人數約1187人。圖為桃園機場航機降落畫面，與本事件無關。記者黃仲明／攝影
桃園機場23R跑道北面於18日下午疑似發現無人機活動，造成機場暫停起降共30分鐘，受影響航班9架次，受影響旅客人數約1187人。圖為桃園機場航機降落畫面，與本事件無關。記者黃仲明／攝影

機場公司下午5點42分接獲民眾通報，於23R跑道北面目視發現疑似無人機活動，機場公司立即通知塔台暫停兩條跑道起降。為維護飛航安全，航務單位立即會同航警局同仁前往現場查看。

機場公司表示，本次事件造成機場暫停起降共30分鐘，受影響航班9架次，分別為FX-14、CI-5321、UA-871、CI-754、JX-204、TK-24、BR-226、FX-5148、BR-392，其中長榮航空BR-392航班降轉高雄機場；依航班運量預報表估計，受影響旅客人數約1187人。

機場公司呼籲，無人機闖入機場管制區不僅造成飛安嚴重威脅，且影響眾多旅客權益，經查證屬實，將依據民用航空法第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定，依法移送民航局及建議重罰，可罰新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，請民眾遵守相關法規勿以身試法。

機場公司也提醒民眾，發現桃園機場附近施放無人機，請撥打(03)273-2043通報。

桃園機場 航班 無人機

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