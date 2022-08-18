「杯底不可飼金魚」作詞人解謎...非呂泉生 是陳大禹

由「台灣合唱之父」呂泉生所作曲的「杯底不可飼金魚」傳唱至今，昨由長居洛杉磯的呂泉生家屬透過資深音樂人陳俊辰發表聲明，證實「杯底不可飼金魚」歌詞創作者為中國大陸劇作家陳大禹。呂家後人更在聲明中表示，將撤回歌詞版權登記，並將過去溢領的歌詞版稅全數歸還予陳大禹後人。

「杯底不可飼金魚」一曲自1949年問世，歷經遭禁、再度被傳唱，坊間多標註為呂泉生作詞作曲，昨天呂家後人透過陳俊辰發表聲明證實其歌詞創作者實為陳大禹。

呂泉生家屬在聲明中表示，呂泉生多年來未以「陳大禹」之名為「杯底不可飼金魚」作詞者一事，以今日後見之明，實為時代之悲劇。陳大禹因左翼立場不見容於1949年瀰漫整肅匪諜風氣之台灣，在「四六事件」爆發後被執政當局列入黑名單，遂於4月中旬悄然返回中國大陸，但呂泉生卻在白色恐怖下，面臨是否會因與陳大禹之詞曲合作關係，陷入牢獄之災、性命之憂的處境。

呂家家屬說，在呂泉生有生之年，從未聽他提過「陳大禹」三字，但直到他晚年移居美國，仍對白色恐怖心存莫大恐懼，過去家人不明所以，而今終於瞭然。今隨證明文物提出，呂家人願意將「杯底不可飼金魚」一曲之作詞版權歸還給陳大禹先生後人，並為其正名，讓過往的歷史各得其所；但亦期望社會大眾能以同理之心，體諒呂泉生當年處境之不易，讓逝者獲得安寧。

家屬也在聲明指出，將向隸管版權事務的著作權集管協會撤回呂泉生「杯底不可飼金魚」之歌詞版權登記，並表明歌詞著作人為陳大禹;有關呂家過去溢領的歌詞版稅，將在詳細清查數額後，全數歸還予陳大禹先生後人。

而目前市售「杯底不可飼金魚」歌譜，共收錄在中國音樂書房發行之《呂泉生歌曲精華集 同聲合唱》，與樂韻出版社發行之《呂泉生歌曲集3創作合唱曲同聲篇》、《呂泉生歌曲集4獨唱曲》中，呂家人也表示，將委請出版社以貼條方式，在尚未售出的樂譜著作人處，貼上「陳大禹 詞」之名條，以為補救，俟下版新刷時，重新排版付梓。