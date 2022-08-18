快訊

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
登革熱病媒蚊誘殺桶內捕捉到許多蚊蟲。圖／聯合報系資料照
登革熱病媒蚊誘殺桶內捕捉到許多蚊蟲。圖／聯合報系資料照

今年本土首例登革熱出現在台中市，疾管署副署長莊人祥表示，去年沒有本土登革熱病例，與我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加有關。由於今年首例個案的感染來源還需釐清，也還需要觀察為散發個案還是該地區有群聚現象，因此尚無法預估規模。

首例本土登革熱病例，為居住台中市潭子區50多歲男性，因陸續出現發燒、疲憊不適等症狀，分別於8月10日至17日間多次就醫，於17日就診時進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，並於今天檢驗確診感染登革熱。目前個案已返家休養，同住者無疑似症狀。

個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以台中市住家及台中市、彰化縣等工作業務地點為主，感染源仍待釐清。目前衛生單位已針對同住家人採血，並前往個案活動地周邊進行疫情調查，確認是否有其他個案；另外也進行孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

莊人祥表示，2020年尚有73例本土登革熱個案，去年則完全沒有。近期國際登革熱疫情升溫，鄰近東南亞、南亞多國疫情處高峰或持續上升，加上我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加。

截至目前國內累計20例境外移入登革熱病例，已高於去年全年境外移入病例總數，感染國家包含越南、印尼、菲律賓、新加坡、泰國等。

近期國內各地經常發生午後雷陣雨，莊人祥也提醒民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；若需長時間在戶外活動，建議淺色長袖衣褲並使用政府機關核可的防蚊藥劑。如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

登革熱 台中市 疫情

延伸閱讀

台灣完成防治猴痘疫苗簽約 力拚8月底到貨

長者第4劑間隔縮短？ 莊人祥：ACIP開會時間安排中

猴痘疫苗已簽約 數量、到貨時間未定

機組員外站執勤仍得隔離 莊人祥：評估染疫情形後調整

相關新聞

邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

今年本土首例登革熱出現在台中市，疾管署副署長莊人祥表示，去年沒有本土登革熱病例，與我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱...

客運駕駛攬才計畫20日起跑 客運駕駛新血最高補助10萬

新冠肺炎疫情期間公路及市區客運因需求減少而大幅減班，導致客運駕駛流失嚴重，如今為因應後疫情時代的旅運需求，交通部公路總局...

台灣黑熊在嘉明湖步道向陽山屋周邊現蹤 遇到熊該這樣做

台東林區管理處設置於嘉明湖國家步道，及向陽山屋周邊遠端監控系統，本月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出...

挺柚農！ 陳吉仲宣布文旦加工果收購無上限

農委會主委陳吉仲今下午宣布，農委會收購全台文旦加工果（大果），將由原來2500公噸，改收購沒有上限，用具體行動挺農民。

艾成長年受憂鬱症所苦 名醫揭3階段拉住憂鬱情緒

藝人艾成17日驚傳墜樓驟逝，享年40歲，生前他長期受憂鬱症所苦，他曾在節目透露，憂鬱狀況嚴重時，有2個星期都無法睡覺，時...

猴痘疫苗已簽約 數量、到貨時間未定

自6月24日國內出現首例自猴痘確診病例，目前已累計三例個案。疾管署副署長莊人祥表示，猴痘疫苗已完成簽約，但簽約數量無法透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。