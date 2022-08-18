邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

今年本土首例登革熱出現在台中市，疾管署副署長莊人祥表示，去年沒有本土登革熱病例，與我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加有關。由於今年首例個案的感染來源還需釐清，也還需要觀察為散發個案還是該地區有群聚現象，因此尚無法預估規模。

首例本土登革熱病例，為居住台中市潭子區50多歲男性，因陸續出現發燒、疲憊不適等症狀，分別於8月10日至17日間多次就醫，於17日就診時進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，並於今天檢驗確診感染登革熱。目前個案已返家休養，同住者無疑似症狀。

個案近期無國外旅遊史，主要活動地點以台中市住家及台中市、彰化縣等工作業務地點為主，感染源仍待釐清。目前衛生單位已針對同住家人採血，並前往個案活動地周邊進行疫情調查，確認是否有其他個案；另外也進行孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。

莊人祥表示，2020年尚有73例本土登革熱個案，去年則完全沒有。近期國際登革熱疫情升溫，鄰近東南亞、南亞多國疫情處高峰或持續上升，加上我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，登革熱流行風險增加。

截至目前國內累計20例境外移入登革熱病例，已高於去年全年境外移入病例總數，感染國家包含越南、印尼、菲律賓、新加坡、泰國等。

近期國內各地經常發生午後雷陣雨，莊人祥也提醒民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；若需長時間在戶外活動，建議淺色長袖衣褲並使用政府機關核可的防蚊藥劑。如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。