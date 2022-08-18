客運駕駛攬才計畫20日起跑 客運駕駛新血最高補助10萬

新冠肺炎疫情期間公路及市區客運因需求減少而大幅減班，導致客運駕駛流失嚴重，如今為因應後疫情時代的旅運需求，交通部公路總局將於8月20日嘉義展開全國巡迴招募，協助客運業者徵才、招募客運業新血，達成一定條件下，每人最高可獲政府補助生活津貼、訓練費用等留才補助近10萬元。

公路總局說明，過去曾於2019、2020年間推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，透過分區招募活動，並補助駕駛訓練、駕訓期間生活津貼及穩定就業獎勵金，協助業者招募1,158人，成效不錯。因此本年度持續推出「大客車駕駛擴大徵才穩定就業留才方案」，從攬才、育才及留才等3方面協助業者解決缺員問題。在「攬才」方面，自8月20日起在全國巡迴辦理大客車駕駛招募活動共6場次，首場在嘉義市轉運中心舉辦，邀集當地10家客運業者參加，以協助媒合。

公路總局已於7月29日將補助要點草案陳報交通部，預計從今年8月20日起至12月31日止，凡是前半年未在本國境內擔任大客車駕駛的民眾，應徵錄用擔任公路或市區客運駕駛，任職滿3個月即給予駕駛訓練費用（小客車逕升大客車最高1萬4,500元、大貨車升大客車最高1萬3,500元）及生活津貼（小客車逕升大客車8週，政府及業者各負擔2萬3,800元；大貨車升大客車5週，政府及業者各負擔1萬4,875元）等「育才」補助；任職滿6個月及1年時，再發給各3萬元的「留才」補助。總計每人可獲政府補助近10萬元，但最終的補助項目及金額，還是要以公路總局發布的要點為準。

公路總局表示，任職滿1年的留才補助是今年加碼提供，希望能儘速緩解現階段業界面臨的缺員問題，但長期仍將輔導業者改善勞動條件、提升薪資待遇，讓駕駛員都能久任。也希望有意擔任客運駕駛的民眾，好好把握這4個多月的機會，應徵擔任客運駕駛，不要錯過這史上最優渥的補助機會。