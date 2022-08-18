台灣黑熊在嘉明湖步道向陽山屋周邊現蹤 遇熊該這樣做
台東林區管理處設置於嘉明湖國家步道，及向陽山屋周邊遠端監控系統，本月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒，研判是同一頭成年黑熊，提醒山友及入住山屋登山客應該注意，若人熊遭遇應鎮靜，切勿尖叫奔跑。
台東林管處表示，這3次接獲即時影像回傳通報，分別於向陽步道及嘉明湖山屋周邊監控相機紀錄到台灣黑熊出沒，透過影像判斷，僅能確認應為同一成年個體、相當壯碩，已通報山屋管理員，加強向陽及嘉明湖山屋場域管理，提醒入住山友提防。
台東林管處呼籲，台灣黑熊是台灣瀕危珍貴的野生動物，由於其嗅覺相當靈敏，山友在從事登山活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，切勿將廚餘和廢棄物留在山林，應全部帶下山。
登山活動應盡量在白天登山，並結伴同行，於山區活動建議攜帶防熊護具，如熊鈴、汽笛喇叭等。登山時若巧遇台灣黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對台灣黑熊緩步倒退方式離開，如果遇台灣黑熊威嚇，亦請揮動手上物品、發出聲響及遠離，並就近通報山屋管理員。
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