快訊

台泰合作救回8赴柬國人 滯泰3人今遣返回台

余苑綺傳已昏迷 老公突現身低調回應「2字」

林智堅論文抄襲案 中華大學：本周不會公布調查結果

台灣黑熊在嘉明湖步道向陽山屋周邊現蹤 遇熊該這樣做

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供

台東林區管理處設置於嘉明湖國家步道，及向陽山屋周邊遠端監控系統，本月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒，研判是同一頭成年黑熊，提醒山友及入住山屋登山客應該注意，若人熊遭遇應鎮靜，切勿尖叫奔跑。

台東林管處表示，這3次接獲即時影像回傳通報，分別於向陽步道及嘉明湖山屋周邊監控相機紀錄到台灣黑熊出沒，透過影像判斷，僅能確認應為同一成年個體、相當壯碩，已通報山屋管理員，加強向陽及嘉明湖山屋場域管理，提醒入住山友提防。

台東林管處呼籲，台灣黑熊是台灣瀕危珍貴的野生動物，由於其嗅覺相當靈敏，山友在從事登山活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，切勿將廚餘和廢棄物留在山林，應全部帶下山。

登山活動應盡量在白天登山，並結伴同行，於山區活動建議攜帶防熊護具，如熊鈴、汽笛喇叭等。登山時若巧遇台灣黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對台灣黑熊緩步倒退方式離開，如果遇台灣黑熊威嚇，亦請揮動手上物品、發出聲響及遠離，並就近通報山屋管理員。

嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供
嘉明湖國家步道及山屋周邊的遠端監控系統，8月11、16日晚間及今日凌晨3時許，都拍攝到台灣黑熊出沒。圖／台東林管處提供

台灣黑熊 向陽 山友

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之126：呷緊弄破碗！

登山遭蜂螫恐引發過敏性休克 帶腎上腺素可解危

登山遭蜂螫恐過敏性休克 隨身帶腎上腺素可保命

值得一遊！ 太平山「三星池」登山健行趣 有如魔法森林般原始樣貌

相關新聞

猴痘疫苗已簽約 數量、到貨時間未定

自6月24日國內出現首例自猴痘確診病例，目前已累計三例個案。疾管署副署長莊人祥表示，猴痘疫苗已完成簽約，但簽約數量無法透...

宜蘭久旱未雨嘸水用 清水地熱泡湯區即起暫停開放

全台多地近來頻傳缺水困境，宜蘭縣7月的單月降雨量僅11毫米，熱門旅遊景點清水地熱遊憩區也受到影響，因水源不夠來冷卻高溫的...

基隆缺水雨下對地方集水區上游貢寮、雙溪 累計42毫米

基隆水情吃緊，今天基隆、新北市大雨特報，上午降雨「下對地方」，雨量集中在供應東基隆的貢寮壩上游的貢寮、雙溪區，其中澳底最...

午後大雨等級的雷陣雨 中南部降雨更明顯

中央氣象局今日11時25分發布大雨特報，指出因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部、東南部地區及基隆北海岸有局部...

6縣市大雨特報 台南七股觀測到1.5米高長浪

中央氣象局發布6縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部、東南部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

蚵田伴夕陽晚霞美景迷人 東石網寮漁港吸引攝影迷朝聖

國片「蚵豐村」拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。