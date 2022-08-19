亞洲第一！桃園社企之都，激勵社企扎根在每個角落

桃園市代表鄭文燦市長、社會企業城市授證代表義大利經貿文化推廣辦事處副主任Luigi Raffone（陸意佶）於授證儀式合照（照片來源：桃園市青年事務局）。 圖／中央大學 提供

桃園市長鄭文燦8月14日下午前往國立中央大學，出席「社企之都–2022桃園社會企業城市國際論壇暨授證儀式及團隊成果展」，接受由義大利在台經濟貿易文化推廣辦事處Luigi Raffone副主任代表授予「國際社會企業城市認證」。鄭市長表示，「社會企業城市認證計畫」是由諾貝爾和平獎得主尤努斯博士與義大利佛羅倫斯大學共同發起，目標是透過三階段的評估與建議，促進各國城市建構出友善社會企業發展的生態圈。桃園在106年以創造兼具經濟發展與社會公益的永續城市為願景，率全國之先成立社會企業中心，以專責單位推動社企工作，並邀請民間專家學者組成社會企業委員會，陸續推動訂定社會企業補助要點、舉辦創業競賽及建置業師輔導系統，最終於107年順利加入「社會企業城市認證計畫」，歷經三年努力，在今（111）年取得正式資格，成為亞洲第一、全球第三個獲得該項計畫認證的社會企業城市。

鄭市長指出，桃園是年輕指標非常高的城市，也是充滿價值與熱情的城市，桃園社會企業中心，透過「推廣活動」、「輔導陪伴」、「創業資源」3大服務，鼓勵桃園社會企業發展，並提供每月8,000元、最高24個月的租金補貼及20萬元的設備補助，協助新成立的社企公司能以最低的成本，產生新的營運模式，每年也都會舉辦社會企業創業競賽，以競賽獎金及業師輔導支持青年投入社企，各項資源累積至今已協助逾百組的社企團隊，逐步成長茁壯的社企團隊，也達19組登記成公司，未來市府將持續給予協助，讓社企團隊都能找到適當的營運方法。

桃園市青年事務局陳冠穎局長作為主持人與線上國際講者進行與談（照片來源：桃園市青年事務局）。 圖／中央大學 提供

鄭市長說，社會企業的宗旨是透過適當的營運模式來創造出更公平、更美好的社會，目前社企運動更已成為台灣在青創發展上的新主流。為支持更多青年投入社企工作，市府持續尋覓各種館舍及社會住宅，提供更多營運基地，給予社企團隊更大的發展空間，也樂意與中央大學尤努斯社會企業中心持續攜手合作，讓桃園成為社企重要的培育搖籃及基地。鄭市長也期勉桃園社會企業中心持續努力，藉由8月14日的認證儀式，激勵更多的社企團隊共同參與，讓社企扎根在城市的每個角落。

鄭市長談及，每個社企團隊的成立，其背後都有看不見的價值，他們致力為解決如城鄉差距、貧窮問題、水資源問題、氣候變遷、循環經濟、弱勢就業等社會問題而存在，相當不容易。

鄭市長也說，投入社會企業的夥伴除了需要熱情、需要價值、需要對社會的想像外，更需要營運能力的培養，而8月14日活動除舉辦社會企業授證儀式以及兩場國內外論壇外，也邀請7家本市輔導的社會企業公司及8組潛力團隊透過成果展分享自家品牌的產品與服務，希望這些成功案例能夠不斷擴散，感染更多人。

桃園市市長鄭文燦參觀社企團隊成果展（照片來源：桃園市青年事務局）。 圖／中央大學 提供

諾貝爾和平獎得主穆罕默德•尤努斯（Muhammad Yunus）博士跨海透過視訊獻上祝福，他表示，感謝鄭市長的努力，讓桃園市成為亞洲第一個認證的社會企業城市，未來希望桃園能夠繼續努力，讓桃園市成為零失業、零貧窮、零碳排的三零世界社企城市。

諾貝爾和平獎得主穆罕默德尤努斯教授跨海送上祝福，恭喜桃園市成為受國際認證的社企城市（照片來源：桃園市青年事務局）。 圖／中央大學 提供

義大利在台經濟貿易文化推廣辦事處副主任Luigi Raffone表示，未來義大利在社會企業生態領域中將以科技轉型、生物科技為大宗。目前義大利共有2萬多間社會企業公司、64萬人從事相關工作，創造約700多億歐元，遍及銀行、研究中心、大學、商業及地方政府，期盼桃園市作為台灣的國際城市，在未來能與義大利有更多的合作與交流。

8月14日包括市府社會企業中心執行長黃妙兒、青年局長陳冠穎、中央大學副校長綦振瀛及尤努斯社會企業中心沈建文主任、台灣經濟研究院副所長康廷嶽、家樂福企業永續總監暨財團法人家樂福文教基金會執行長蘇小真、台灣公益團體自律聯盟秘書長沈怡如、配客家股份有限公司執行長葉德偉、義大利經濟貿易文化推廣辦事處副主任Luigi Raffone共同出席活動，以及諾貝爾和平獎得主穆罕默德•尤努斯博士、義大利佛羅倫斯大學尤努斯社企中心主任暨社會企業城市計畫創辦人Enrico Testi於線上出席授證儀式。(桃園市政府青年事務局廣告)

桃園市青年事務局陳冠穎局長與國際論壇講者合照（照片來源：桃園市青年事務局）。 圖／中央大學 提供

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