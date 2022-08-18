艾成長年受憂鬱症所苦 名醫揭3階段拉住憂鬱情緒

藝人艾成17日驚傳墜樓驟逝，享年40歲，生前他長期受憂鬱症所苦，他曾在節目透露，憂鬱狀況嚴重時，有2個星期都無法睡覺，時刻都想結束生命，當時住在教會裡，100多位教友1個多月24小時輪班陪伴他。專家表示，知道身旁家人或朋友有憂鬱症，若觀察到他行為或表情不對勁，可以主動詢問關心他，並告訴他「我會陪你」，若症狀愈趨嚴重、3天無法正常上班或上課，要立即尋求醫療協助。

陽明交大教授、台北市立聯合醫院松德院區心身醫學科主任陳映燁表示，每一位憂鬱症患者急性發作時，表情大多不一樣，像是常哭、較無神采、臉上較容減少、眉頭深鎖等，可以觀察出憂鬱症患者「變化性較少」，例如如何逗他都笑不出來，或者中獎100萬元也開心不起來，相較平時失戀分手、考試不及格被父母罵等，聽到快樂的事還是可以被逗笑，但憂鬱症患者較難笑出來，且表情無變化。

陳映燁表示，若觀察憂鬱症患者有異狀，應要「主動詢問」，但過去曾做過研究，有超過5成民眾擔心，若直接詢問憂鬱症患者，怕反而引發他自殺想法。「這是不對的觀念」，可以以簡單詢問方式表達關心，例如「你最近看起來表情有點不開心」、「你最近吃得比較少」，並擔任聆聽者傾聽。

不過在華人社會中，許多憂鬱症患者會回應「沒有啦，還好。」陳映燁說，通常這時可以接續告訴她「這樣啊，可能我們想比較多，但你真的有不對勁，還是可以告訴我」，傳達「我隨時可以幫助你，我在旁邊陪伴你」、「我有關心你，注意你的不對勁」等訊息給憂鬱症患者，讓他們知道有人在關心他。

「很多憂鬱症患者反映，釋放訊息但沒有人發現，好像不見了也沒關係。」陳映燁舉例，患者每天早上都會幫同事買咖啡、打招呼，突然有一天沒有買咖啡及打招呼，同事並未發現，憂鬱症患者內心會感受不被關注。若這時同事發現了異常，可以反過來問「你最近都沒有買咖啡，還是我來幫你買？」簡單的一句話就「拉住」憂鬱症患者，「他會感受自己的存在是有價值，是被看到的」。

陳映燁說，判斷憂鬱症患者是否需要送醫，可觀察他「角色功能異常」，例如突然請假不能上班、不能上課，或者媽媽無法幫孩子煮晚餐，整天躺在床上等，連續3天必須警覺，連續1周其症狀已經嚴重，必須立刻轉介就醫，由精神科醫師鑑別診斷，狀況不對勁是否用藥，或者嚴重需住院等，讓症狀改善，但許多家屬存在錯誤觀念，不願意讓憂鬱症家人住院，怕會「愈住愈瘋」，都是對疾病汙名化。

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