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颱風季來臨 內政部籲提前整備謹慎因應

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
內政部呼籲民眾應隨時留意最新的氣象資訊，預先儲備防颱物資，嚴防豪大雨、做好防颱準備。圖／內政部提供
內政部呼籲民眾應隨時留意最新的氣象資訊，預先儲備防颱物資，嚴防豪大雨、做好防颱準備。圖／內政部提供

颱風季節將至，內政部今天表示，為提升災害防救的效率，目前已就易形成孤島地區加強防災整備，另為即時傳遞及掌握災情資訊，同步強化災情訊息發布及通報相關系統。呼籲民眾應隨時留意最新的氣象資訊，預先儲備防颱物資，嚴防豪大雨、做好防颱準備，謹慎因應颱風可能帶來的影響，一同將災害的衝擊降到最低。

內政部指出，為提升易成孤島地區的災害應變效能，消防署已擇期就轄內191處易成孤島地區進行實地訪視，並針對各區域內的避難收容所、糧食及飲用水儲備、緊急通訊設備、道路搶修機具、直升機起降場、空投點、災害防救自衛編組與辦理防救災訓練等重點項目提前盤點，以完備防救災整備工作。

此外，內政部也整合消防、警政、民政體系執行災情查報通報作業，於災害發生或有發生之虞時，迅速傳遞及掌握災情，以掌握災害潛勢地區之消防安全。

內政部表示，為了讓民眾可以即時掌握防救災資訊，消防署積極增加警報訊息傳遞管道及強化網路社群推播，同時多元運用公益託播、警察廣播電台、消防月刊、社群媒體(臉書、推特、Youtube)、消防防災館(網站)等方式推廣防災知識，民眾可透過社群媒體(臉書、推特、Youtube)、訊息服務平台（電視跑馬燈、廣播、細胞廣播災防告警等）、全民防災E點通（災害情報——及手語記者會直播等管道獲得完整的災害狀況。

消防署表示，已與各大賣場及網路購物平臺協調設置防颱專區，結合產品目錄、傳單或網路行銷，推廣民眾儲備食物、飲用水，同時建議民眾可以考量家庭日常生活飲食習慣，至少準備3日份食物、飲用水，以應災時停水、停電、交通不便或民生物資不足，準備重點可參考消防署出版的「居家防災食物準備指引」(網址： https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?act=download&ids=549 )。

此外，為提升社區防救災能力，消防署自2009年起推動災害防救深耕中程計畫，藉由韌性社區的推廣及防災士的培訓，強化民眾防災意識，截至今年7月止，已有1萬1124人完成防災士合格認證，726人遴選為防災士師資，並與928家企業簽署企業防災備忘錄，更有126處社區通過審查取得韌性社區1星標章。

內政部呼籲，風災期間，請民眾隨時做好防颱防災的準備，相關資訊請至消防署消防防災館(https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&ids=130)或防災有bear來瀏覽查詢

內政部 社群媒體 颱風

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