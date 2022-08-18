氣候暖化造成珊瑚白化加劇 海保署：這兩個月是警戒期

海洋保育署今天表示，據美國NOAA珊瑚礁觀測資料顯示，因全球氣候暖化，台灣南部海域接下來1至8周將進入2級警戒，北部海域則為1級警戒，若再無颱風降雨降溫，海洋中珊瑚白化情形可能加劇。

海保署表示，氣候暖化造成的海洋熱浪是全球珊瑚目前面臨的急迫威脅，也是珊瑚礁大量減少及白化的主因，據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）珊瑚礁觀測（Coral Reef Watch）資料顯示，台灣近期南、北海域都將進入警戒期。

海保署今年度持續與國立海洋生物博物館合作，針對台灣本島及離島30個地點進行珊瑚監測調查，現已完成20處。大部分地點僅零星珊瑚出現白化，多數是2公尺深的淺海域因溫度較高、光線強且人為活動干擾多所影響；東部基翬水深3公尺內有較多珊瑚呈現輕度白化，列孔珊瑚等熱敏感種類則呈現中度白化，南部後壁湖和出水口也有珊瑚群體白化。