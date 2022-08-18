基隆潮境海灣節登場 帆船賽、潮搖滾音樂祭、海洋體驗

基隆市政府舉辦的「基隆潮境海灣節」，為基隆每年夏天最受期待的海洋活動之一，今天上午在碧砂漁港舉行活動記者會，今年規畫以基隆帆船賽、潮搖滾音樂祭、海洋體驗營及漁村探訪等系列活動。

開幕儀式由基隆市政府產業發展處長黃健峰、立委蔡適應、議員童子瑋、基隆區漁會理事長簡建輝、基隆市帆船委員會主委鍾明華等多人揭開序幕。

今年規畫以基隆帆船賽、潮搖滾音樂祭、海洋體驗營及漁村探訪等系列活動，「潮海洋」在暑假期間已展開，基隆帆船賽及潮搖滾音祭將在28日於碧砂漁港登場，有熱鬧的音樂及新鮮澎湃的海鮮等。

「潮音樂」系列結合基隆帆船賽，演出卡司有怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團及殺時間樂隊，搖滾樂團輪番登場。

基隆嶼繞島賽28日下午於潮境海灣啟航，本屆邀請三組YouTuber網紅參與賽事，一同感受帆船運動的魅力。

基隆市政府產發處黃健峰表示，今年基隆潮境海灣節，著重在潮海洋、潮漁村及潮音樂三大主軸，其中，「潮海洋」推出民眾最喜愛的無動力水上運動，包含帆船、立槳、獨木舟，帶領民眾從海上乘風破浪中學習海洋知識。而「潮漁村」則是以海洋文化體驗為主軸的導覽行程，帶領民眾走進漁村發掘漁村故事。潮海洋系列的親海活動，仍持續開放報名中。