「微秋·食饗」近60家農村好物 來特展一次購足

農委會水保局農村好物8月17日至28日與在台北SOGO百貨忠孝店，舉行「2022農村好物特展」，以「微秋·食饗」為主題，邀請近60家業者共襄盛舉，展售肉品、海鮮、純釀油醬、產地直送生鮮蔬果等產品。

水保局表示，「農村好物」主要以食品為主，從民國104年選拔，今年已邁向第8年，共選出271項農村社區具發展潛力的產品。這次與SOGO百貨合作舉辦特展，希望藉由都會地區大型百貨賣場擁有廣大會員、銷售經驗等資源，為農村好物產品開創新通路。

水保局表示，農村好物須在合法場域生產、擁有完整包裝及食品檢驗；這次活動除展售外，在假日也規劃手搓愛玉DIY、客家擂茶等食農體驗活動，另外配合中秋節，推出農村好物套組禮盒優惠，搭配消費500元即贈滿額禮，滿1500元再享抽獎禮等，希望讓入場的民眾逛得滿意，買得超值。

活動報名及展覽更多資訊，請上農村好物粉絲專頁查詢： https://www.facebook.com/GoodRuralProduct 。