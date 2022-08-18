快訊

台泰合作救回8赴柬國人 滯泰3人今遣返回台

余苑綺傳已昏迷 老公突現身低調回應「2字」

林智堅論文抄襲案 中華大學：本周不會公布調查結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「微秋·食饗」近60家農村好物 來特展一次購足

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
水保局邀近60家農村好物業者，到台北SOGO忠孝店展售。圖／水保局提供
水保局邀近60家農村好物業者，到台北SOGO忠孝店展售。圖／水保局提供

農委會水保局農村好物8月17日至28日與在台北SOGO百貨忠孝店，舉行「2022農村好物特展」，以「微秋·食饗」為主題，邀請近60家業者共襄盛舉，展售肉品、海鮮、純釀油醬、產地直送生鮮蔬果等產品。

水保局表示，「農村好物」主要以食品為主，從民國104年選拔，今年已邁向第8年，共選出271項農村社區具發展潛力的產品。這次與SOGO百貨合作舉辦特展，希望藉由都會地區大型百貨賣場擁有廣大會員、銷售經驗等資源，為農村好物產品開創新通路。

水保局表示，農村好物須在合法場域生產、擁有完整包裝及食品檢驗；這次活動除展售外，在假日也規劃手搓愛玉DIY、客家擂茶等食農體驗活動，另外配合中秋節，推出農村好物套組禮盒優惠，搭配消費500元即贈滿額禮，滿1500元再享抽獎禮等，希望讓入場的民眾逛得滿意，買得超值。

活動報名及展覽更多資訊，請上農村好物粉絲專頁查詢：  https://www.facebook.com/GoodRuralProduct 。

水保局 中秋節 SOGO

延伸閱讀

遠東SOGO忠孝館改裝 業績衝

SOGO忠孝館華麗轉身！攜手復興館 迎戰信義區百貨

SOGO忠孝館B2超市6千萬大改造 不只變美還有推車滅菌艙

遠東SOGO 綠色轉型報捷

相關新聞

猴痘疫苗已簽約 數量、到貨時間未定

自6月24日國內出現首例自猴痘確診病例，目前已累計三例個案。疾管署副署長莊人祥表示，猴痘疫苗已完成簽約，但簽約數量無法透...

宜蘭久旱未雨嘸水用 清水地熱泡湯區即起暫停開放

全台多地近來頻傳缺水困境，宜蘭縣7月的單月降雨量僅11毫米，熱門旅遊景點清水地熱遊憩區也受到影響，因水源不夠來冷卻高溫的...

基隆缺水雨下對地方集水區上游貢寮、雙溪 累計42毫米

基隆水情吃緊，今天基隆、新北市大雨特報，上午降雨「下對地方」，雨量集中在供應東基隆的貢寮壩上游的貢寮、雙溪區，其中澳底最...

午後大雨等級的雷陣雨 中南部降雨更明顯

中央氣象局今日11時25分發布大雨特報，指出因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部、東南部地區及基隆北海岸有局部...

6縣市大雨特報 台南七股觀測到1.5米高長浪

中央氣象局發布6縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南部、東南部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

蚵田伴夕陽晚霞美景迷人 東石網寮漁港吸引攝影迷朝聖

國片「蚵豐村」拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。