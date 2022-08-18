台灣完成防治猴痘疫苗簽約 力拚8月底到貨

國內至今累計3例猴痘境外移入個案，個案病況穩定，病例陸續出院，接觸者皆無症狀，衛福部疾管署今天表示，台灣已完成可防治猴痘疫苗簽約，力拚8月底到貨。

台灣向國外採購猴痘口服抗病毒藥物已於7月27日晚間運抵，共採購504人份，將提供重症及免疫低下確診個案使用。疾管署多次強調爭取疫苗8月底前到貨，外界關心可用來防治猴痘的第三代天花疫苗採購進度。

天花疫苗可預防猴痘疫情，疾管署副署長莊人祥表示，防治猴痘的第三代天花疫苗已經完成簽約，到貨期程在安排中，由於基於合約保密原則，購買的疫苗數量及每一批到貨數量都無法明確說明。到貨時間也還沒有確定時間，以8月底到貨為方向努力。

台灣自1955年起就未曾再有天花病例發生，自1979年起停止牛痘接種，以後出生的台灣民眾均為未接種族群。考量WHO並不建議大規模接種天花疫苗，台灣猴痘疫苗接種對象有限，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。

台灣首例猴痘個案6月24日公布確診，7月14日出院，住院隔離21天。第2例猴痘境外移入個案於7月12日公布確診，莊人祥說，第2例猴痘個案近日應該已經出院，確切出院時間仍待確認。至於第3例接觸者都無症狀，個案本身病況穩定、無異常。