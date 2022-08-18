團圓路不遠 中秋連假中橫便道增4至5時段

中秋連假是國人團聚大節日，為方便大梨山地區民眾返鄉，公路總局谷關工務段自連假前1天9月8日至連假結束隔日9月12日共計5天，增開中橫便道4至5個通行時段，讓大梨山居民返鄉路途不遙遠。

公路總局表示，中橫便道目前每日開放3個時段(7時、12時及16時30分)，考量近期中橫便道內工程量少，邊坡未受強降雨及地震衝擊，今年中秋連假加開班次供大梨山居民返鄉。

加開時間分別為：9月8日(連假前1日）增加為4個時段(7時、12時、14時及16時30分)，連假期間增加為5個時段(7時、10時、12時、14時及16時30分)，9月12日（連假結束隔日）增加為4個時段(7時、10時、12時及16時30分)。9月13日起，恢復為每日3時段(7時、12時及16時30分)。

另外，中橫便道自駕通行對象僅限原可通行中橫便道的5種對象（梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行)，一般民眾僅能搭乘市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865路公車）。因中橫便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲，用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統隨時注意收聽廣播訊息。