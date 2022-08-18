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宜蘭久旱未雨嘸水用 清水地熱泡湯區即起暫停開放
全台多地近來頻傳缺水困境，宜蘭縣7月的單月降雨量僅11毫米，熱門旅遊景點清水地熱遊憩區也受到影響，因水源不夠來冷卻高溫的地熱尾水，即日起暫停開放泡湯區。業者林奕仲表示，園區煮食池、泡腳池、販賣部等均正常營運。
清水地熱遊憩區有著豐富的地熱資源，不只可泡腳，也能煮玉米、溫泉蛋等食材，去年底多了泡湯新選擇，吸引不少遊客到訪體驗。湯屋泡湯池使用的是約80度高溫的地熱尾水，得透過山泉水降溫到40至42度的舒適溫度，以供民眾泡湯。
業者林奕仲指出，當地已經好一陣子沒下雨，水源逐漸枯竭、不足，周二起暫停開放泡湯區，將視天氣狀況決定何時重新開放，詳情可上臉書「清水地熱泉」查詢。
園區下午舉辦中元普渡儀式，也向上天祈求大雨快快來。林奕仲表示，目前僅有的少量水作為廁所等用途，以維持園區基本運作。除了泡湯區暫停開放，煮食池、泡腳池、販賣部、湯屋商品販賣仍正常營運。
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