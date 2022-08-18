6旬婦聚餐跳針反覆問日期 醫籲有失智徵兆速求診

台南1名有高血壓病史6旬婦人與友人聚餐時，反覆詢問當天日期及所在地等問題數十次，就醫診斷為暫時性失憶症，經藥物配合高壓氧治療獲改善，醫師呼籲發現失智徵兆儘速求診。

奇美醫學中心高壓氧科醫師牛柯琪今天在院內衛教宣導會表示，69歲郭姓婦人本身有高血壓及高血脂病史，且有腦中風和巴金森氏症相關家族史，今年3月某日中午與友人聚餐時，每隔幾分鐘就詢問友人當天日期以及為什麼會到那裡等問題，友人察覺異狀後，協助家屬安排到奇美就醫。

牛柯琪表示，經神經內科與高壓氧科診斷為暫時性失憶症，合併大腦皮質萎縮及陳舊性腦缺氧病變，除給予失智症藥物、控制血壓及血脂，也配合4週共20次連續高壓氧治療，目前短暫記憶喪失情況好轉，活動力也逐漸恢復正常，還可以唱歌。

牛柯琪指出，暫時性失憶症若未適時處理，很容易惡化為失智症，而根據台灣社區流行病學調查結果，失智症已成為高齡者常見疾病，其中腦神經退化性及血管性失智症發生率逐年上升。

牛柯琪說，大腦是人體中對氧需求最大的器官，隨著年齡增長及功能退化，會導致供氧能力不足，若頻繁出現缺氧情形，神經、呼吸、血液、循環、免疫系統都會受影響，尤其高血壓、高血脂、高血糖、腦中風或巴金森氏症家族史的病人，更是腦病變高危險群。

牛柯琪表示，高壓氧輔助治療已普遍應用於腦神經系統疾病，最近有國外研究報告指出，給予高齡者高壓氧治療，不同腦區的血流明顯增加，進而改善認知功能、反應及學習能力，老年人的生活品質得以優化。

牛柯琪指出，養成良好飲食與運動習慣、避開危險因子、提升腦力訓練、多參與社會人際互動是預防失智症根本之道，若發現失智徵兆應儘速求診，讓醫師評估病情並擬定治療策略。