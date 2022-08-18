主治醫師勞權差 立委籲強化醫院勞檢

主治醫師勞權未受保障，拖垮第一線醫療品質！台灣美容醫學產業理事長蔡豐州於18日表示，主治醫師是委任契約，面對醫療院所隨意解聘時，卻得不到保障。民眾黨立委邱臣遠呼籲，相關部會應啟動勞資爭議處理機制，強化對醫院的勞檢。

隨意解聘無保障

邱臣遠表示，約有2.2萬名主治醫師尚未被納入勞健保，但主治醫師性質特殊，醫病關係深厚，需要肩負病人全部責任，但他們的勞動權益始終遭到忽略，一旦累垮或惡意解聘，恐導致醫療品質下降。

主治醫師除了權益沒有保障外，納入勞基法的住院醫師工時也超過世界標準。他指出，按照歐盟規範，住院醫師每週工時不得超過48小時，丹麥更是只有37小時，而台灣住院醫師雖已納入勞基法，每週工時上限仍達80小時，是先進國家的兩倍。

蔡豐州表示，「（主治醫師）沒有特別的需求」，只是希望跟其它工作有相同的勞權。他說，因為主治醫師是委任契約，不被視為勞工。診所或醫院可以任意解聘或不續聘作為威脅的工具，且不需要負擔任何資遣費，先前彰化基督教醫院即曾任意解聘多位醫師。

工作型態特殊

勞動部勞動條件及就業平等司科長黃耀滄表示，主治醫師有自主性，醫療型態特殊，納入勞基法有窒礙難行之處。他強調，為了保障主治醫師的權益，已推動醫療法修法，將相關工作契約、職災與勞資關係等議題都納入草案，如果主治醫師與受雇醫院發生勞資糾紛，可以依照勞動局申請調解，以維護權益。

衛福部醫事司副司長劉玉菁強調，除了現在正推動的醫療法訂有權益專章之外，已成立專責小組處理醫師勞權的問題。

勞資爭議處理機制

邱臣遠提出，「醫療法醫師勞動權益專章」修正草案早於108年就送入行政院，但以「醫界沒有共識」為由拖延至今尚未審查，造成第一線醫師的壓力。他並提出三大呼籲：

一、雖然主治醫師的工時無法納入保障，但在調動、資遣與退休金等規範仍有迫切需要，相關部會應在過渡期間，啟動勞資爭議處理機制，協助主治醫師保障權益。

二、勞動部應實施對主治醫師的專案勞檢，輔導醫院守法。同時，地方勞動局也應加嚴審核主治醫師的契約條款是否符合勞基法規範。

三、在法規修訂前，衛福部應透過發布受僱醫師契約的「應記載及不得記載的行政指導」等，補強醫師工作權的保障。

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