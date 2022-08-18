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台灣精準醫療冠全球 83基因檢測10疾病風險回饋參與者

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢說，台灣很多跨國臨床試驗聯盟，收案很少以萬人為單位，但這次疫情疫情讓民眾知道「健康不是第一，是唯一」，TPMI收案反而加速。記者邱宜君／攝影
台大醫院院長吳明賢說，台灣很多跨國臨床試驗聯盟，收案很少以萬人為單位，但這次疫情疫情讓民眾知道「健康不是第一，是唯一」，TPMI收案反而加速。記者邱宜君／攝影

「精準醫療」是世界各國競相發展的趨勢，台灣正跑在最前面。中央研究院生物醫學科學所所長郭沛恩表示，由中研院與33家醫院合作執行的「台灣精準醫療計畫(TPMI)」目標收案100萬人，現已有53.5萬人參與，進度超越英、美，是全世界最大、最積極、最具領導地位的計畫。

他說，台灣族群一致性高，全球77億人口又有1/5是華人，TPMI成果不但將為全世界帶來貢獻，也會將珍貴的疾病風險評估資訊，主動回饋給參與者，幫助個人達成精準健康的目的。

健康風險資訊將如何回饋給餐與者？台灣精準健康促進協會秘書長劉怡敏表示，TPMI計畫遵照人體研究法並通過17個人體試驗倫理委員會的審查，0到99歲都可以參加，醫院將使用1到2毫升血液進行基因檢測，檢視83個已知與癌症、慢性病、藥物過敏高度相關的基因。

劉怡敏表示，目前參與者可在大約半年後收到加密的電子報告，針對「亮紅燈」項目，報告中也會提供後續建議，包括調整生活習慣、積極篩檢、早期治療等。

劉怡敏說，TPMI也正在發展「疾病風險評估演算法」並且建置App，預計明年3月參與者就能透過App查看10個疾病的風險分數，像是糖尿病、高血壓、心血管疾病等，針對高風險部分，App也可提供個別衛教指導。

郭沛恩表示，舉例來說，年過60歲，大約1%台灣人會中風，TPMI可以幫助他們及早找到適當的醫師，或是更積極延後疾病的發生，例如戒菸、控制血壓、調節壓力和情緒等。台灣不吸菸年輕女性的肺癌是個嚴重問題，透過低劑量電腦斷層、偵測基因風險、家族史等綜合評估，有機會在腫瘤不到0.3公分時就偵測到，用最低侵入性的方式切除就能治癒。

「台灣民眾很相信中醫常說的『體質』，現在TPMI等於就是為『體質』作科學算命。」台大醫院院長吳明賢說，台灣很多跨國臨床試驗聯盟，收案很少以萬人為單位，但這次疫情疫情讓民眾知道「健康不是第一，是唯一」，TPMI收案反而加速。他相信，TPMI兩年內就能成為全世界第一個百萬人收案目標的精準醫療計畫。

目前台灣33家參與醫院中，台中榮總收案10萬人居冠，第二名則是台北榮總，收案7.5萬人。北榮院長陳威明說，感謝病檢部、護理部等部門同仁和主管的大力幫忙，一起推動這個利國利民的大計畫，對於政府、人民、生技產業、醫療院所的發展，都極具重要意義。

中央研究院生物醫學科學所所長郭沛恩說，「台灣精準醫療計畫(TPMI)」目標收案100萬人，現已有53.5萬人參與。記者邱宜君／攝影
中央研究院生物醫學科學所所長郭沛恩說，「台灣精準醫療計畫(TPMI)」目標收案100萬人，現已有53.5萬人參與。記者邱宜君／攝影
台北榮總院長陳威明說，這個利國利民的大計畫，對於政府、人民、生技產業、醫療院所的發展，都極具重要意義。記者邱宜君／攝影
台北榮總院長陳威明說，這個利國利民的大計畫，對於政府、人民、生技產業、醫療院所的發展，都極具重要意義。記者邱宜君／攝影
台灣精準醫療計畫目標收案100萬人，現已達標53.5萬人，今舉辦感恩記者會。記者邱宜君／攝影
台灣精準醫療計畫目標收案100萬人，現已達標53.5萬人，今舉辦感恩記者會。記者邱宜君／攝影

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