大鵬灣夏日狂歡季掀高潮 伍佰&China Blue周六壓軸開唱

在屏東東港大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的屏東夏日狂歡祭，免費大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，假日夜還邀知名表演團體及藝人演唱，縣府統計7月30日開幕至今，入園已突破90萬人次；本周六晚上安排重量級搖滾天團伍佰&China Blue、饒舌歌手高爾宣等群星重磅開唱，預料將再掀夏日狂歡祭高潮，提醒歌迷提早安排行程。

縣府觀光傳播暨國際事務處說， 夏日狂歡祭活動一波接一波，本周將迎來最大驚喜，邀請有台灣「教父級搖滾樂團」之稱的伍佰&China Blue開唱，此次壓軸演出將帶來多首經典好歌，帶動全場一起歡唱；饒舌歌手高爾宣近日正在屏東拍攝個人音樂MV，將屏東市、大鵬灣等多處美景收錄影片，也透露將在狂歡演唱會發表最新創作單曲，同場演出的還有艾薇、吳菲、廖文強、張語噥、法蘭等藝人，都是歌壇唱將。

20日的狂歡演唱會外，8月19日還有方程式雜耍特技表演，是將現代舞蹈技巧融入立方體表演，並加入許多東西方特技，以舞動巨大立方體而聞名，營造獨特的視覺體驗。8月21日HPS舞蹈劇場則帶來劇目「憶遊記」，以台灣在地民俗風情與當代舞蹈作結合，把來自不同國家、不同語言及不同成長背景與在地文化意念融合當代舞蹈展演，呈現出不同風格的嶄新舞蹈藝術表演。

縣府表示，夏日狂歡祭天天都能免費暢遊，不只有摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯等遊樂設施，還有水樂園、大型體適能，每週五六日並有演唱會、劇團表演、踩街活動，精彩豐富，活動到9月4日止，歡迎大家把握暑假尾巴，趕快來體驗。