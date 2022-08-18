青鱗魚回來金山蹦火壯觀重現！遊客體驗 文化展明登場

「蹦火仔」今年傳來好消息，青鱗魚回流到近岸，約有往昔的三分之一，蹦火船遇見大群青鱗魚，數以千計跳躍海上畫面重現。交通部北觀處與多家旅行社合作推出海陸行程，遊客親自體驗蹦火捕魚技法。並舉辦「金山蹦火漁業文化展」，明天起到9月30日，希望藉由展覽讓「蹦火仔」傳承下去。

2016年德翔台北擱淺造成北海岸生態浩劫，青鱗魚不再靠近內海，蹦火船捕不到魚難以生存，從4艘剩下1艘「蹦火船」苦苦咬牙慘澹經營，今年傳來好消息，青鱗魚回流到近岸，約有往昔的三分之一，蹦火船遇見大群青鱗魚，數以千計跳躍海上畫面重現。

北觀處為了傳承百年蹦火漁業，今年採用策展方式將蹦火漁業文化展出，策展內容從早期火把漁業演進、文化價值一直到蹦火漁業的觀光亮點，展期從明天起至9月30日止，每日上午9時到下午5時在金山遊客中心。

金山在地文史工作者郭慶霖指出，「蹦火仔」是新北市無形文化資產，「蹦火漁船」面臨僅剩1艘的存續危機，為了不讓「蹦火仔」絕跡，，北觀處積極協助結合觀光推動漁業轉型，今年更以策展的方式來增加與民眾的互動性。

他說，300多年前先人發揮智慧就地取材的火把漁業，直到發現磺石加水後會產生乙炔氣體，燃燒時放出的高溫高熱不亞於傳統火把，創造出台灣北海岸獨有的「磺火捕魚法-蹦火仔，尤其乙炔瞬間被點燃時，會發出「蹦」的巨響，吸引成千上萬的青鱗魚飛躍海面。

看展之餘也能透過與導覽解說志工互動獲得精美小禮物，填寫問券加入「金山蹦火 LINE帳號抽獎，參加本次限定的伴手禮抽獎活動，限量100份。

北觀處今年與山富、可樂旅遊等多家旅行社推出蹦火主題海陸行程，讓民眾能近距離欣賞北海岸夏夜漁火，探訪磺港漁村、遊覽魚路古道、蹦火體驗DIY等。

山富旅行社：

金山蹦火人文體驗一日-金山老街、蹦火仔船、海釣體驗(台北出發)

可樂旅行社：

金山八景磺港漁火～魚路古道導覽、蹦火仔船出海、海釣體驗、燭臺雙嶼一日

北觀處官網