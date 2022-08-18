全氧環境修復組織放鬆心情 長新冠病人睡得好

長新冠患者失眠的情形時有所聞，部分病人還會在運動時喘不過氣，衛福部彰化醫院安排兩名女性患者接受高壓氧治療5次，林姓病人肺功能大幅改善，運動時不再氣喘如牛，許姓病人已能自然入睡。

彰化醫院指出，根據世界衛生組織定義，COVID-19確診者在染疫後3個月內，發生倦怠、易喘、肌肉痠痛、胸悶、焦慮、失眠等不適症狀，且持續超過2個月，無法用其他診斷排除者，統稱為「長新冠」，又稱為慢性新冠、新冠肺炎綜合症候群。

39歲林姓病患確診COVID-19康復後，一直存在著疲倦感，以往每晚睡7小時變成睡滿10小時才覺得睡得夠，否則上班時想睡，開車停等紅燈秒數較長就好想睡，投擲籃球擲個3球氣喘如牛；42歲許姓病患的長新冠症狀是嚴重失眠，每晚在床上翻來覆去無法入睡。

林姓病人表示，她康復後不但開車停等紅燈時等到快睡著，整天都很疲乏，上班時眼皮快闔上，走樓梯走到第四樓氣喘如牛，打籃球時籃球像鉛球那麼重，定點投3球上氣不接下氣，肺功能明顯變差這，這是以前從未有過的情形。

衛福部彰化醫院新冠肺炎整合門診評估她們為長新冠患者，安排高壓氧治療5次。高壓氧專科醫師張子晏說，林姓病人做肺功能檢查，一氧化碳擴散能力已從60%提升到72%，朝正常的80%邁進，疲倦感因此大為降低，現在定點投擲籃球投到第15球，氣喘程度才會像先前投擲3球。

彰化醫院胸腔內科醫師、高壓氧專科醫師張子晏今天表示，高壓氧治療長新冠的機轉還不明確，但高壓氧可以促進組織修補，對於治療COVID-19造成身體的慢性發炎應該有一定功效，從治療案例來看，有些人確實效果明顯，因彰化醫院的治療樣本數還不夠多，難以說明有效與無效的比例，不過相較於無法用其它方式改善長新冠症狀，高壓氧是可以考慮的治療方式。

張子晏又表示，患者長新冠症狀不一，以疲倦、易喘、睡眠障礙、注意力無法集中等情況最多，建議到整合門診看診，做跨科別評估以找出最妥適的治療方式。