鼓鼓媽患失智「每天換人格」 揭照顧者3助力長期抗戰

藝人鼓鼓（呂思緯）母親5年前確診阿茲海默症，身為失智症家屬，他觀察母親因失智、腦部生病，宛如每天都在「換人格」，雖然行為不合理，但無法責怪母親。

他建議照顧者家屬可以「轉換時空心態」，把時序錯亂的發言當成樂趣，盡量自己調適，並讓失智家人身體舒服，包括吃好、睡好、維持運動，照顧者除細心觀察外失智者症狀，也要尋求外界資源、連結其他照顧者，彼此加油打氣，成為長期抗戰夥伴。

鼓鼓今出席國民健康署「失智友善不迷路 希望行動+1」記者會活動，分享媽媽5年前開始，突然會有些行為怪異，像是開錯別人車門，媽媽為資深髮型設計師，卻不小心讓客人燙髮時間過久。他本懷疑是媽媽過去飲酒習慣所致，但經過大腦檢查，發現媽媽腦部有白色塊狀，也經歷半年時間頻繁跑醫院進行測驗，最後才確診失智為阿茲海默症。

「失智症一定會被發現，因為這人的行為太奇怪。」鼓鼓說，失智症表現多元，每個家屬遇到狀況不同，也曾看過其他失智者家屬分享，有人拿著刀子天天鬧鄰居。他坦言，除了家人以外，其他人很難理解照顧失智症感覺，自己只能盡量調適，並且接納這件事，也感謝周遭鄰居協助，在母親掉錢包、按錯門鈴時，總願意給予幫助。

鼓鼓媽媽確診失智時還不到65歲，鼓鼓說，現在多數的失智症場域都是80歲的阿公、阿嬤，媽媽不太願意去，因此希望可以多增加年輕失智者適合的場所。他也說，除了主治醫師介紹失智資源，公家、民間、社區也有許多單位協助，且失智照顧者都很熱心，願意全力協助另一位照顧者，他認為應該組「社區照顧者互助隊」，照顧者彼此分享心情，資訊交流，成為彼此長期抗戰好夥伴。

73歲許太太2年前確診失智症，丈夫許先生一路照顧，更透露老婆是「社區人氣王」，許多鄰居得知她失智後，會主動給予關心，他平常則會帶太太參加音樂會、唱卡拉ok，他相信「理解」才能照顧失智者。鼓鼓今也贈送許太太一支藍芽麥克風做紀念。

根據衛福部推估，2022年我國失智者人口將超過30萬人，其中65歲以上長者占96%。失智症不是正常老化，因腦部病變讓失智者在現實生活容易感到迷失，更因生活錯亂及外界誤解，讓失智者與照顧者常感到無助與恐慌，彷彿迷失在人生洪流中。

國健署長吳昭軍表示，孤獨、憂鬱、肥胖、抽菸、生活環境風險等危險因子，都可能導致失智症，希望從預防做起，並認識失智症，進而容納關懷照顧，營造友善失智環境。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，除了照顧失智者，家屬也要被照顧，希望從源頭預防做起，「失智症不可怕，可怕的是不了解失智症」，現在仍有許多失智者與家屬快樂地生活在社區中，因此希望持續倡議，呼籲中央及地方與民間合力推廣失智友善預防，讓失智症患者活在愛的世界中。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智者出現錯誤行為是因為生病緣故，但過去有失智機構負責人因不了解，因而懲罰失智長輩，讓我們很心疼。過去蔡英文總統宣告「失智症防治照護政策綱領」時，曾提到失智症是全民教育，不只是醫療、長照人員知道就好，而是所有人都要認識，並給予包容及引導，期許「希望有一天我失智，我們有個失智友善社會可以包容我」。

為推廣失智友善環境，國健署攜手全國22縣市以「希望行動+1」呼籲全民預防及延緩失智，也發展「如果你迷路」繪本（ https://picturebook.mohw22-hpaevent.com/ ），以失智者及其照顧者在時空中感到混淆的情境為主題，邀請全民一起透過互動式網頁錄製專屬朗讀版本，感同身受及喚起共鳴來支持推動失智友善，活動自今年8月19日至11月30日，鼓鼓獻聲錄製失智友善有聲繪本；另外，也同步舉辦「健腦友憶健康」線上遊戲，有機會抽中健腦好禮，活動時間至8月31日。