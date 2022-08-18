獲頒亞太頂尖永續長獎殊榮 長庚主委程文俊貢獻卓著

8月12日舉辦「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮。長庚決策委員會主委程文俊獲頒「亞太頂尖永續長獎」殊榮，由副總統賴清德親自頒獎，此獎項代表於我國與亞太地區的公民營企業擔任永續長角色，推動組織邁向永續發展表現傑出、貢獻卓著者。

程文俊說，將持續帶領長庚醫院致力推展ESG永續倡議行動，即環境保護、社會公益與醫院治理，同時偕同全球永續夥伴與世界接軌，發揮醫療本業與正向影響力。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新說，台灣永續發展目標須與世界趨勢接軌，將台灣的永續行動成果展現至全世界，程文俊於長庚醫療財團法人擔任決策委員會主委，長期深入偏鄉照顧當地居民健康，推展復興區IDS計畫，並將行動醫療服務應用擴大於民眾集會所辦理，落實關懷偏鄉行動，讓偏鄉居民就醫再也沒有距離問題。

程文俊自1981年起服務迄今共41年，在醫療專業上對醫學界的貢獻，建立台灣第一個「心臟衰竭」指引，提供醫界有所依循。

為落實聯合國SDGs永續發展目標，2018年成立永續發展委員會，積極投注於長庚永續發展計畫；去年獲總統府聘任國策顧問、獲蔡英文總統頒發「防疫獎章」、生策會國家生技醫療品質「戰役特別獎首獎及有功獎」、以及2018年、2021年TCSA醫療產業報告書白金獎、GCSA疫情貢獻獎等多項殊榮。

程文俊於行動論壇永續高峰會主講｢後疫情時代－永續醫療與創新」，分享長庚醫院於1976年起先後在台北、林口、基隆、高雄、桃園、嘉義、雲林，設立了7 所非營利的長庚醫院，並接受政府委託，興建經營高雄市立鳳山醫院及新北市立土城醫院，為遠東地區規模最大、醫療人才最多、設備最完善的醫療體系。

首創癌症跨科系整合治療團隊，整合各專科擬定病人癌症治療計畫，為我國最大量體醫院。

2017年成立「智能醫療」、AI核心實驗室、巨量資料統計中心，並協助醫護團隊全心專注在病人臨床照護，以營造更友善、安全的醫療環境。2019獲得智慧城市卓越貢獻獎，以及成為台灣首家榮獲HIMSS-7級認證的醫院，引領台灣數位醫療紀錄的發展，邁向國際尖端行列。

此外，全球氣候變遷地球暖化威脅人類健康，為有效降低溫室氣體排放與完善的能源管理，長庚醫院各院區定期召開節能會議持續推動節能減碳措施，逐步實踐友善環境之綠色與健康醫院。2011年並導入「ISO50001(2011)：能源管理系統」驗證，全面落實綠色低碳理念，

以林口長庚醫院質子暨放射治療中心為例，50%綠地種植原生種和適應氣候的植栽、建立雨水回收及再利用系統、綠屋頂，40%採綠建材室內裝潢，2014年取得歐亞第一家，全球第2家取得美國綠建築HC最高等級白金級認證。

｢長存仁心，庚續創新」，程文俊說，秉持永續發展信念，因應世界醫療科技發展，面對預防醫學、精準醫療、再生醫療時代來臨，「AI人工智慧」、「大數據演算巨量學習」、「IOT 穿戴裝置」科技的進步，未來發展的重點包括：一、新整建工程5年內投入179.55億元達成全智慧化，提升醫療照護品質與效率。二、結合臨床及基礎醫學人才，共同致力於醫療技術的創新、研發，推動基因體研究中心，以達到精準醫療的目的。