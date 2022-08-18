「不要給人嫌」 石斑魚禁令之後 漁業署啟動普查計畫

中國大陸6月起暫停我國石斑魚輸入，農委會漁業署展開石斑魚普查計畫，初步擬先訪查全台1800多家石斑魚業者，預算逾3000萬元，預計最快明年6月完成。

中國大陸的石斑魚禁令，幾乎斷了台灣九成以上石斑魚的外銷途徑，漁業署事後追查2混魚活魚運搬船「海○」及「金○○26號」，以及11養殖場；判定登載不實，依照「漁船運搬養殖活魚管理辦法」各開罰15萬，並送檢調調查，最重可處3年以下徒刑併科1.5萬元罰金；另11場養殖場查無違規事證，至今仍不知道到底魚從哪裡來。

農委會副主委陳添壽今天參加「2022農村好物特展-微秋．食饗展售活動」記者會，他表示，漁業署近期提出普查計畫要針對石斑魚產業進行了解，同時調查環境、魚塭背景值。

陳添壽說，石斑魚的問題，除了養殖，也包括運輸、車子等運輸鏈也要去了解，只要有一點點不應該出現的物質，現在儀器就很容易檢驗出來，若真有違規使用藥物，會殘存很久；只要沾了一點點紫藥水，在一個標準游泳池裡，也可檢驗出來。

他表示，我國自己的水產品，原本就應該要做好上下游的追溯，漁產品上市前也要增加抽驗比例，也因此漁業署提出一個計劃，目前石斑魚抽了400家，還有1400多家待驗，全面普查進行了解，計畫將會委託第三方公正單位執行，應該會在明年6月能做完，漁業署提出計畫預算約3000多萬，原有的經費預算先去做，不足部分由農委會支持。

他表示，漁業管理原本就應該檢討、做好自己，「不要給人嫌」，品質要做好消費者才有信心，也要做到，究竟是誰的魚貨，誰跟誰混再一起，出口時就會去抽查。

針對石斑魚事件，漁業署日前也承諾會加強管理，包括要建立種苗業者認驗證制度，成魚業者訂定推動上市前漁民自主檢驗；而活魚運搬業者，推動出口前自主留樣與檢驗；並強化裝卸清單管理檢核部分，藥檢和申報放養量，跟搬運出口清單重量勾稽；此外，避免借單問題，希望運搬船與共同合作養殖戶雙向稽核等等措施，保護合法業者。