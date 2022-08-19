「喝的堅果」輕鬆補充膳食纖維 隨手一杯輕盈多一些

撰文／ 張念慈

萬歲牌杏仁多穀堅果飲全新上市，隨時都可補充好營養。 李清宇／攝影
萬歲牌杏仁多穀堅果飲全新上市，隨時都可補充好營養。 李清宇／攝影

現代人飲食精緻，加上生活忙碌，經常外食，容易攝取高糖、高鹽等食物，若平時缺乏運動習慣，導致肥胖與過重困擾，也增加身體慢性病的風險。

根據國健署調查發現，18歲以上國人過重與肥胖盛行率超過5成，等於每2人當中就有1人受到脂肪囤積的困擾。因此想要戰勝肥胖，擺脫脂肪，除了保持良好的運動習慣外，每日的膳食纖維攝取量更要留心。

萬歲牌杏仁多穀堅果飲膳食纖維多，快速補充一日所需足量膳食纖維。 李清宇／攝影
萬歲牌杏仁多穀堅果飲膳食纖維多，快速補充一日所需足量膳食纖維。 李清宇／攝影

超級堅果富含膳食纖維 原果研磨口感佳老人小孩都好飲

衛福部建議，每1000大卡熱量至少攝取14g的膳食纖維，有助消化與帶走多餘脂肪。然而，現代人外食多加上工作忙碌，要補充足量膳食纖維，並不容易。根據2017至2020國民營養調查的結果發現，台灣人不論男女老少，一日膳食纖維普遍攝取不足。

近年被視為「超級食物」的堅果，富含不飽和脂肪酸、膳食纖維等，對人體有益，是快速補足膳食纖維的法寶。

對於牙口較脆弱，平常「吃軟不吃硬」的老人、小孩，這幾年也有研發出用天然原果研磨的「堅果飲」，不僅保留堅果的天然營養素，新鮮研磨後的細緻顆粒，經過熱水沖泡後，口感滑順、濃稠，更方便飲用。

萬歲牌杏仁多穀堅果飲質地香濃，濃醇穀香滑順好入口。 李清宇／攝影
萬歲牌杏仁多穀堅果飲質地香濃，濃醇穀香滑順好入口。 李清宇／攝影

三餐外食族的能量來源 幫助負擔少一點 輕盈多一些

堅果飲快速沖泡的特性，讓忙碌的外食族都能輕鬆飲用，不論是晨間早餐、下午點心或睡前宵夜，「喝的堅果」及時補充人體需要的營養，避免營養失衡的健康問題。

堅果飲營養價值高，例如堅果飲中如果有高營養價值的杏仁果，不僅可以補充油脂，膳食纖維更是一般堅果的2倍以上，杏仁果富含脂溶性維生素E，更是堅果中含量最高的冠軍。

一杯天然美味、香醇不膩的堅果飲，就能隨時補充膳食纖維、維生素E等健康元素，幫助促進新陳代謝、腸道蠕動，減少內在脂肪累積，讓吃進肚子裡的負擔能夠少一點，輕盈多一些，方便三餐外食族快速補充能量，幫助身體代謝。

萬歲牌杏仁多穀堅果飲採全穀顆粒磨粉，含穀物及堅果顆粒，口感豐富。 李清宇／攝影
萬歲牌杏仁多穀堅果飲採全穀顆粒磨粉，含穀物及堅果顆粒，口感豐富。 李清宇／攝影

天然嚴選堅果飲隨時隨地好沖泡 美味健康帶著走

堅果專家萬歲牌全天然什穀堅果飲系列，嚴選高品質多種穀物與堅果調配，安心履歷透明公開，原料溯源安心無殘留，新鮮原果研磨製成，100%臺灣製造，無加糖，無人工化學添加物、封存堅果風味及穀物完整香氣。

新口味「杏仁多穀」以清香甘甜的杏仁輔以黃豆、山藥等複方調配，做為優質植物性蛋白質來源，有助滋補身體能量，輕鬆沖泡，營養一杯滿足，食材單純看得懂，美味健康隨時帶著走。

天氣熱想喝冰飲，只須倒入杯中，加進150 c.c.的冰水，或是冰鮮奶、豆漿充分攪拌，天冷了也可以改成熱飲食用，不論何時都能享用一杯營養美味的萬歲牌杏仁多穀堅果飲，輕鬆補充膳食纖維，隨手一杯，輕盈多一些。

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