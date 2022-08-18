基隆缺水雨下對地方集水區上游貢寮、雙溪 累計42毫米

基隆水情吃緊，今天基隆、新北市大雨特報，上午降雨「下對地方」，雨量集中在供應東基隆的貢寮壩上游的貢寮、雙溪區，其中澳底最近1小時最大雨量達38毫米，對貢寮壩水水位有幫助。

中央氣象局今天上午發布基隆市、新北市、屏東縣大雨特報，並指出因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。基隆、東北角上午終於降雨了，但雨勢一陣一陣，基隆雨勢不大，東北角雨水有進帳。

根據氣象局雨量統計，從上午6時到11時，基隆各區累積雨量最多約在9毫米，雨量不大。雨勢集中在東北角的貢寮、雙溪，雨勢最大在上午9到10點，貢寮區福隆和雙溪區泰平都有25.5毫米，澳底近1小時最大雨量達38毫米，雨量不小；6到11時共5小時累積雨量，澳底有42毫米，福隆40毫米，泰平29毫米。

市長林右昌也在臉書說，「喜訊，今早雙溪地區開始下雨了」，基隆也開始有飄雨，希望雨勢可以大一點，希望天降甘霖，可以一解基隆旱情。