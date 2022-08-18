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小小牙醫師檢查同學口腔發現蛀牙 現學現賣指導要潔牙
基隆市國小牙醫營今、明兩天在中山國小登場，中山醫學大學牙醫學系學生改編卡通歌曲教貝氏刷牙法，並以闖關方式教導齲齒等衛教知識。中高年級小朋友還會穿上醫師袍，化身為小小牙醫師幫同學做口腔檢查，希望小朋友在遊戲中學習到正確口腔保健方式。
基隆市牙醫師公會與基市府合作舉辦國小牙醫營，今年邁入第7年，邀請中山醫學大學牙醫學系口腔衛生推廣服務隊員到基隆帶隊。公會說，去年受疫情影響採上進行，今年恢復實體營隊，16、17日在西定國小舉辦，今、明移師中山國小，至今已與全市9所學校合作開辦營隊。
中山醫學大學這群未來的牙醫師，在課程中改編小朋友耳熟能詳的卡通歌曲，融入貝氏刷牙法的口訣和使用牙線的方法，並帶動作變成潔牙操。他們還演出逗趣的戲劇，教導小朋友牙齒外傷脫落如何急救處理，並把齲齒原因、牙周疾病、口腔癌等生硬的衛教知識，以闖關的方式帶領小朋友學習口腔保健。
營隊課程還讓中高年級的小朋友，穿上醫師袍化身為小小牙醫師，由基隆市牙醫師公會口腔衛生委員會主委林建宏，帶領進入牙醫診療室幫同學做口腔檢查，數數看有幾顆牙齒？有幾顆齲齒？
有小朋友在檢查同學牙齒時，看到塞在牙縫的食物，甚至黑黑的蛀牙洞，馬上現學現賣，告訴「病人」使用牙線和刷牙的重要性。活動結束後，獲頒小小牙醫師活動結業證書作為紀念。
林建宏表示，國小牙醫夏令營以遊戲的方式，教導小朋友正確的口腔保健知識和方法，效果非常好，深獲學校和家長的好評。希望小朋友們除了自己養成潔牙好習慣，回家還可以影響兄弟姊妹，甚至爸爸、媽媽、爺爺和奶奶，讓全家大小都有一口健康的好牙。
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