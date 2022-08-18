治療阿茲海默症 陽明交大研發新口服免疫調節藥

阿茲海默症經常版隨腦部免疫細胞過度活化，國立陽明交通大學與校友合作研發口服免疫調節藥物，並首創腦微膠細胞調節免疫療法，目前已完成第一期臨床試驗。

陽明交大表示，腦內的微膠細胞只要偵測到病原體或有害物質就會啟動免疫發炎反應，以防止危害生命。但近年研究發現，部分異常微焦細胞反而會過度活化免疫發炎反應，成為神經損害和退化的重要原因之一，導致近一步惡化阿茲海默症。

陽明交大與校友成立的安立璽榮生醫合作，成功研發新的口服免疫調節藥物。腦科學研究所特聘教授蔡金吾表示，於動物試驗中發現藥物能有效抑制腦部微膠細胞活化，減少對神經細胞的傷害。研究團隊每日餵食小鼠2次，一個月後再利用小鼠病理學與行為學評估小鼠神經細胞損害，發現藥物能有效改善神經退化的症狀。

蔡金吾表示，阿茲海默症是最常見的神經退化性疾病，也是高齡化社會非常重要的問題，其伴隨失智與情緒的變化，往往讓患者與照顧者難身心煎熬，目前幾乎沒有真正有效的治療方式，運用免疫調節療法來治療阿茲海默症有潛力。

該項免疫調節口服藥，來自於陽明交大校友、安立璽榮生醫創辦人陳泓愷的研發成果，安立璽榮生醫近年與陽明交大簽訂產學合作，投入神經退化疾病免疫療法的新藥研發。目前已完成第一期臨床試驗，並獲得美國阿茲海默協會Part the Cloud計畫資助，也是今年亞洲唯一獲獎團隊，即將進入第二期臨床試驗。