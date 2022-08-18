主治醫師工作權不被保障 民團要求應納勞基法

蔡英文總統2016年競選連任時提出，全體受雇醫師應受到與勞工等同的權益保障政見。但全國約2.2萬名主治醫師仍未納入勞基法保障，雖然目前已將4000名住院醫師納入勞基法保障，但人數不到全體醫師5.2萬人的1成。

衛福部指出，經與醫界溝通，仍以住院醫師入法為主。立委邱臣遠表示，保障醫師權益須有法制化、合法化 ，要求衛福部須落實醫師勞權，盡速完成「醫療法醫師勞動權益專章」。

立委邱臣遠今舉行「醫師勞動權益應盡速法制化」記者會。邱臣遠表示，醫師工作壓力大、糾紛多、易過勞，若在執行勤務中發生意外，導致無法工作，病人權益也會受到影響，必須落實醫師勞權，才能提升醫療品質。

邱臣遠說，目前住院醫師雖然已納入勞基法，但若依勞工正常工時每日不得超過8小時，每周不得超過40小時規定，住院醫師每周工時仍達80小時，超過歐盟規範的48小時，丹麥更只有37小時。因此，不僅是工時，包括主治醫師的退休金、工作契約等應都列入予以保障。

邱臣遠說，醫療法醫師勞動權益專章修正草案於2019年已送入行政院，但行政院卻以醫界沒有共識為由拖延審查，如今院、部堅持不下，互踢皮球，罔顧醫師權益，要求行政院、衛福部持續溝通，盡速完成修法，對於主治醫師權益保障，不應淪政治人物的競選口號。

台灣美容醫學產業全聯會理事長蔡豐州說，主治醫師不應被勞基法排擠在外，如果沒有勞基法保障，診所或醫院可以採取任意解聘、不續聘的方式威脅醫師，如他年輕時不被長庚醫院續聘，也沒有得到說明。此外還有許多醫師因工作過勞，引發身體疾病，呼籲主治醫師必須納入勞基法，才可以保障民眾醫療品質，不要一年拖過一年。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，衛福部支持所有醫事人員權益保障，目前已推動醫療法醫師勞動權益專章修正草案，針對醫師工作契約、職業災害補償、退休保障等納入法規，保障未納入勞基法受僱醫師的勞動權益。

劉玉菁說，目前與醫界進行溝通，仍以住院醫師納入勞基法為主，原因是醫師工作特殊，而內外科系醫師的工作內容也大不相同，舉例來說，如神經外科醫師手術時間往往長達10個多小時，無法術中更換醫師，若依勞基法規範工時，恐影響受術患者權益，衝擊很大，相對住院醫師是受訓、學習的角色，工時較易規範。

勞動部勞動條件及就業平等司科長黃耀滄說，主治醫師工作性質特殊，自主性高，一旦納入勞基法在執行及適用都有其困難。主治醫師與受僱醫院發生契約終止爭議時，可以透過勞資爭議處理法規定，可以檢具具體事證向地方勞動局申請調解，或依勞動事件法向法院申請勞動調解維護權益。

邱臣遠提出三大訴求，第一、主治醫師雖然在工時部分還無法納入勞基法，但對於調動規則、離職違約金及退休金規範仍有迫切需要，勞動部與衛福部在過渡時期，應啟動勞資爭議處理機制，協助主治醫師確保工作權益。

第二、勞動部應實施住院醫師專案勞檢，輔導醫院守法，地方勞動局應嚴加審核住院醫師的勞動契約，應符合勞基法規範。第三、法規修訂前，衛福部應透過發布針對受僱醫師契約的應記載及不得記載的行政指導，補強對醫師工作權益欠缺保障的問題。