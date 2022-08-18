網狂轟王瞳「為何不救艾成」抑鬱症患者曝心聲：沒這麼簡單

藝人艾成昨早墜樓身亡，震驚社會，艾成過去被憂鬱症困擾，情緒不穩定，有網友則認為，艾成如果看醫生，吃藥後說不定就好了，責怪王瞳和身邊親友為什麼不幫助艾成，對此，有一名抑鬱症11年的患者分享了自身經驗，表示事情沒有這麼簡單。

一名網友在PTT八卦版發文說，自己已經抑鬱症11年了，是重度憂鬱症+廣泛性焦慮症，完全不敢跟身邊親朋好友，甚至是女友分享狀況，因為他們也沒辦法給予有效的意見和想法。

網友的爸爸是頂大理工博士，開公司，媽媽則是23歲就考上教師，掛教務主任，女友長相漂亮在醫學中心當大夜班當護理師，網友表示，一路順遂的人，誰希望看到身邊的人如此狼狽又落魄，因此爸媽也在吃身心科的藥，自己有買房子女友卻想搬出去。

網友表示自己在24、25歲時就有定期回身心診所看診，過著吃藥昏昏沉沉的日子，身邊朋友都念台清交成，如期當工程師，自己卻念一間學店，想擺脫憂鬱症陰影翻身，跨考有考上科大電機所，但最後選擇去乙級船訓班受訓，到散裝船公司實習，取得助理級適任證書。

網友今年26歲，目前遇到船休期三個月，白天責任制去小公司代打船相關勞動業務、晚上去豪宅擔任保全，兩邊工作兼職加起來也是十萬多，工時長達18、19小時，每天就是睡覺洗澡馬上接著上班這樣過日子。

網友說，憂鬱症的人只能這樣過日子，只能把自己弄得很忙碌，讓自己不要想太多，他表示，不管是錢財、家庭、課業與人際關係都有可能是壓垮一個人的最後稻草，希望大家可以適度去關懷身邊的人，但不要被攪進去，因為憂鬱症是非常可怕的事情，也是患者一輩子的課題。

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