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影／雨都缺水聽見雨滴聲 趁勢燃增雨劑15分鐘後降小雨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今天上午基隆下小雨，水利署上午通知人工增雨服務團，在基隆西勢水庫完成燃放「增雨劑」。記者游明煌／翻攝
今天上午基隆下小雨，水利署上午通知人工增雨服務團，在基隆西勢水庫完成燃放「增雨劑」。記者游明煌／翻攝

基隆市水情吃緊，陷缺水危機，經濟部長王美花昨晚到基隆市察水情，調度供水。今天上午基隆下小雨，水利署上午通知人工增雨服務團，在基隆西勢水庫完成燃放「增雨劑」。施作前現場沒有下雨，完約15分鐘，現場飄起小雨。

水利署指出，基隆近期因受太平洋高壓影響，基隆地區高溫且降雨量偏低，水利署通知人工增雨服務團，16日由桃園石門水庫調度地面增雨設備及人工增雨焰劑，至基隆西勢水庫完成燃放焰劑試作，不放棄任何增雨機會。

今天上午，基隆天空有雲層，並下起間歇性小雨，人工增雨服務團認為時機適當，上午9時，在基隆西勢水庫完成燃放「增雨劑」。施作完約15分鐘，現場飄起小雨，上游集水區方向有幫助。

水利署說明，因西勢水庫地緣鄰近基隆河上游集水區，操作地面增雨可將增雨劑藉地空熱對流飄升至上游集水區，以催化午後對流雲系，讓成雲中的凝結降水機率增加。

水利署人工增雨作業小組與台大人工增雨服務團，針對基隆地區密切守勢氣象條件，搭配數值模擬評估降雨影響程度與作業條件，並與氣象局均時刻保持密切聯繫，在兼顧防旱與防汛的原則下，盼能為集水區爭取更多的雨量。

今天上午基隆下小雨，水利署上午通知人工增雨服務團，在基隆西勢水庫完成燃放「增雨劑」。記者游明煌／翻攝
今天上午基隆下小雨，水利署上午通知人工增雨服務團，在基隆西勢水庫完成燃放「增雨劑」。記者游明煌／翻攝

基隆 石門水庫 水利署

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