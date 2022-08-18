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親子「雙鐵出遊」常碰壁 民團盼台鐵改善設施

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台灣親子共學教育促進會今日於台鐵台北車站前召開「兩鐵服務擴大辦，親子減碳綠色交通更友善」記者會，呼籲台鐵正視親子一同騎自行車上火車的需求。記者盧逸峰／攝影
台灣親子共學教育促進會今日於台鐵台北車站前召開「兩鐵服務擴大辦，親子減碳綠色交通更友善」記者會，呼籲台鐵正視親子一同騎自行車上火車的需求。記者盧逸峰／攝影

台灣親子共學教育促進會（下稱促進會）今天在台鐵台北車站前，召開「兩鐵服務擴大辦，親子減碳綠色交通更友善」記者會，該團體每年都會由家長帶領孩子進行單車環島，卻發現實際上親子一同進行兩鐵旅行是有其難處，並指出目前台鐵營運車站數共239站，當中僅有半數、共119站為兩鐵車站，包括內壢、百福等通勤站都不開放牽行自行車進站搭乘，如此一來，恐使大眾騎乘自行車意願降低。

促進會呼籲，台鐵局應以擴大實施兩鐵車站為方向，主動盤點、開放目前已達兩鐵標準的車站，未達開放標準之車站應積極協助改善設施，使兩鐵車站普遍化，讓親子家庭、兒童可實質使用到兩鐵福利，也響應中央所提2050年淨零排放策略達到運輸方面減碳效果，讓親子綠色出遊更可行。

促進會表示，今年暖暖蛇共學團以8至9歲的孩子組成單車環島團，共10個團將以自行車環島。在練騎中發現，鐵路不是每一站自行車都可以上車，目前台鐵總共239站僅有119站是兩鐵車站，民眾可直接牽行自行車進出站。

促進會也說，另半數的非兩鐵車站，親子家庭若要進出非兩鐵車站，只有將自行車拆開放入攜車袋，以行李方式才能進站，但攜車袋的重量孩子根本無法背起，且許多兒童自行車並無法完全拆分，此規定無疑將無法拆卸收折的兒童自行車拒於站外。

家住汐止、基隆交界處的黃小姐說，日常中常與孩子騎腳踏車出遊，但離家最近的百福、五堵車站都非兩鐵車站，如果想要親子一起騎自行車轉火車，只能騎35分鐘到汐止車站，但節能減碳是世界趨勢，台鐵應該開放更多兩鐵車站，而非讓民眾捨近求遠。

小民參政歐巴桑聯盟新北市板橋區市議員參選人張淑惠則說，過去親子共學團積極爭取，讓台鐵推出親子車廂；如今親子共同騎車搭火車也面臨問題，盼台鐵能正視問題並改進，不能忽視弱勢者的需求。

台灣親子共學教育促進會指出，台鐵有半數車站規定自行車必須要拆卸或裝袋才能進站乘車，但兒童自行車很多都沒有拆卸設計、若是要裝進攜車袋，小孩也難以扛起。記者盧逸峰／攝影
台灣親子共學教育促進會指出，台鐵有半數車站規定自行車必須要拆卸或裝袋才能進站乘車，但兒童自行車很多都沒有拆卸設計、若是要裝進攜車袋，小孩也難以扛起。記者盧逸峰／攝影
台灣親子共學教育促進會今日於台鐵台北車站前召開「兩鐵服務擴大辦，親子減碳綠色交通更友善」記者會，呼籲台鐵正視親子一同騎自行車上火車的需求。記者盧逸峰／攝影
台灣親子共學教育促進會今日於台鐵台北車站前召開「兩鐵服務擴大辦，親子減碳綠色交通更友善」記者會，呼籲台鐵正視親子一同騎自行車上火車的需求。記者盧逸峰／攝影
台灣親子共學教育促進會指出，台鐵有半數車站規定自行車必須要拆卸或裝袋才能進站乘車，但兒童自行車很多都沒有拆卸設計、若是要裝進攜車袋，小孩也難以扛起。記者盧逸峰／攝影
台灣親子共學教育促進會指出，台鐵有半數車站規定自行車必須要拆卸或裝袋才能進站乘車，但兒童自行車很多都沒有拆卸設計、若是要裝進攜車袋，小孩也難以扛起。記者盧逸峰／攝影

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