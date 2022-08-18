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歷經3年馬太鞍溼地木棧道修繕完成 歡迎遊客體驗

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
木棧道全程以手工方式拆卸修繕，減少對當地自然生態環境的擾動。圖／水保局提供
木棧道全程以手工方式拆卸修繕，減少對當地自然生態環境的擾動。圖／水保局提供

花蓮的觀光聖地光復馬太鞍濕地景色秀麗、生態豐富，素有「馬錫山下的珍珠」美譽，貫穿園區的木棧道卻因年久失修，阻礙了遊客接觸自然的距離。歷經長達3年的在地溝通、規畫設計及分期修繕營造，終於重現馬太鞍秘境風景，帶領遊客更安全地親近濕地，還能深度體驗阿美族部落「家屋」的傳統建築文化風情。

農委會水保局表示，安全友善的木棧道與休憩點，提高馬太鞍生態溼地的可親性，農委會優良農業建設工程獎肯定。

光復鄉大全社區發展協會前總幹事朱進郎表示，馬太鞍濕地總面積約12公頃，是當地阿美族馬太鞍部落世代漁耕之地，在族人長年細心維護下，保有近百種的水生植物及動物生態資源，每年吸引各地遊客前來遊憩探索。

透過水保局農村再生計畫協助，修繕多處破損的人行木棧道設施，讓遊客漫步園區時不必再擔心腳下危險，可以更盡情眺望馬錫山風景，或近距離觀察濕地內動植物的蓬勃生機，重新規劃後的遊園動線更順暢舒適，也為社區體驗旅遊產業發展帶來新產值。

水土保持局花蓮分局長林宏鳴表示，馬太鞍濕地為國家級濕地，長達621公尺、平穩好走且全齡友善的馬太鞍溼地園區木棧道，背後都是由工程團隊全程人工拆除搬運，並於狹小腹地空間中重新修繕組裝而成，長年日曬雨淋的靜心亭，則參考當地阿美族傳統文化中的家屋（loma’）格局進行設計，重現其中母屋間（no inaan）及寶庫（loflof）的兩大核心空間，不僅提供走訪濕地的旅客乘涼歇腳空間，也透過優美的線條輪廓中展現阿美族傳統建築文化之美。

水保局長李鎮洋表示，馬太鞍濕地多元推薦品嚐野菜風味餐與石頭火鍋，體驗利用竹筒、九芎等自然素材製作的「巴拉告（Palakaw）生態捕魚法」，也能順路走訪由荒蕪貯木池活化重生、湖光優美的「吉利潭」秘境，感受忘憂湖雙潭環抱的迷人風景。馬太鞍濕地生態園區：朱進郎先生0931265898。

巴拉告生態捕魚法是阿美族人傳統捕魚方式，既獨特又友善環境，歡迎遊客來體驗。圖／水保局提供
巴拉告生態捕魚法是阿美族人傳統捕魚方式，既獨特又友善環境，歡迎遊客來體驗。圖／水保局提供

濕地 阿美族

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