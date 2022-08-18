專屬夏天的美麗燦爛！20大令網友癡迷的夢幻彩葉芋

夏日裡的繽紛小精靈

你聽過「彩葉芋」嗎？在近期流行的「觀葉植物」中，葉片色澤多樣又小巧可愛的彩葉芋，吸引許多人爭相收藏。這個專屬於夏季的美麗植物有著一百多個品種，每個品種還會有不同變種，衍生出許多美麗的葉色及葉紋。

彩葉芋豐富的色彩及紋路，在夏日裡展現出獨特的風情，除了收藏現有品種外，許多人也積極培育新品種，創造出更多獨特的彩葉芋。除了有療癒的繽紛外觀外，不同種類的彩葉芋也都各自擁有著好聽的名字喔！今天《DayilyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網友們討論度最高的前20大彩葉芋品種，一起來看看這些小可愛們吧！

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DV小學堂：會「冬眠」的彩葉芋

彩葉芋是專屬於夏天的植物，在夏季它們會長出色澤飽滿的美麗葉片，展現出自己最亮眼的一面，到了冬季，則會漸漸乾枯，進入「冬眠」狀態。

冬季休眠中的彩葉芋，看起來就像枯死一般，但其實它們埋在土中的塊莖仍然活著。彩葉芋仰賴塊莖中的養分度過冬天，等待春天氣溫回升時，便會再萌發出新芽。



很多人會將彩葉芋的冬眠狀態誤認為缺水乾枯，因而開始大量澆水。其實這個時候應該要停止澆水保持土壤乾燥，讓彩葉芋好好冬眠，等到3月左右天氣回暖時再重新澆水，便可以看到新芽再一次長出，繼續度過一個燦爛的夏天～

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NO. 10 沙漠落日

沙漠落日為紅色調的彩葉芋，暗紅中帶點橘色調的感覺，看起來是不是就像沙漠中的落日餘暉呢？每一盆沙漠落日也都會有些微差異，展現出微醺的酒紅、晚霞般的紫紅、夕日般的橘紅等等，是具有成熟魅力的彩葉芋品種。

優雅的沙漠落日，是許多彩葉芋迷都十分喜愛的品種，隨著種植的時間，葉色也會有所變化，網友們也紛紛分享種出漂亮沙漠落日的秘訣：「沙漠要全日照，色澤才會紅」、「有曬養分夠就會紅」。

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NO. 9 白日夢

白日夢彩葉芋的色彩看起來相當夢幻，或許正是因為這樣才被以此命名。外圍一圈葉緣為綠色，中間葉面白底中微微透著一點紅，上頭有星星點點的紅色斑點，深淺不一的紅斑灑在白底上看起來如夢似幻。

由於彩葉芋的種類太過多樣，每個品種間常常只有細微差異，因此常會有搞混的狀況。像白日夢就經常被和「心靈」及「金哲蘭」搞混，對此也有專業網友提供分辨方法：「白日夢的葉片比較透、金哲蘭沒有粉紅暈染。」

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NO. 8 南方魅力

漂亮的紅色從葉片中心的葉脈延伸而出，搭配淺綠色的葉面，紅色的葉紋顯得格外清晰，從最中間的深紅一路到葉片外圍的細細紅絲，宛路血管般的紋路散發出一股獨特的魅力，讓許多人都非常著迷。

因為有擁有特別的紅色葉脈，南方魅力得到多人的喜愛，也常常可以在各大觀葉植物社團、彩葉芋社團中看見它的身影。每次有人PO出照片總會被網友大讚「好好看」、「南方魅力很漂亮」，也會釣出許多喜愛南方魅力的同伴們。

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NO. 7 白蝴蝶

白蝴蝶彩葉芋葉如其名，有著漂亮的白色葉面，周圍鑲著一圈綠色葉緣，看起來就像白色蝴蝶美麗的翅膀，清新脫俗的外觀在夏日裡呈現出一抹清涼，擺在家中形成了一片涼爽的風景。

除了繽紛可愛的彩葉芋品種外，像白蝴蝶這樣走淡雅路線的彩葉芋也有不少擁護者。諸如白色聖誕、高級純白、月光等品種，都深受喜愛，擺一盆在家中立馬就有風雅的氛圍感出現，別有一番風情。

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NO. 6 金哲蘭（金吉蘭）

金哲蘭彩葉芋的大片淺色葉面上有著漂亮的紅色斑點，從葉子的中心到邊緣的底色為白到綠的過渡，繽紛的色調相當賞心悅目。

由於葉色十分相似，金哲蘭常被和心靈、白日夢等品種搞混，但仔細看還是能找到金哲蘭的獨特魅力。不同於心靈、白日夢會有粉色暈染，金哲蘭的葉面是純粹的淺色，映襯之下紅色斑點顯得格外鮮豔，深得許多網友喜愛，「好繽紛漂亮」、「看了心情好好」。

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NO. 5 夏日微風

大片的淺色葉面，再加上清晰的紅色葉脈，讓人一眼就能看出它和其他彩葉芋的不同之處。除了讓人印象深刻的顏色及紋路外，夏日微風的巨大葉面也是特點之一，在觀葉植物及彩葉芋社團中常常能看到有人PO出自己養出的大型夏日微風。

淺色的葉片搭上豔麗的紅色葉脈，就像夏日中的一抹微風，涼爽中還是帶有一絲絲具侵略性的暑意，在專屬於夏天的彩葉芋中更突顯出夏季風情，是非常受歡迎的品種。

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NO. 4 高級純白

白色的葉面上，清晰的綠色葉脈形成了漂亮的紋路，乾淨俐落的線條及白綠分明的色澤讓它透露出一股截然不同的高級感，說是彩葉芋中的精品也不為過。



在白色系的彩葉芋中，高級純白和白色聖誕是許多人常常不知道要如何分辨的品種，就連許多種植多年的人有時也都會搞混。相關社團中就常出現相關的討論，有網友曾提供一些可分辨的特點，像是高級純白葉片的兩耳間會微微帶點紅色、白色聖誕的葉脈感較重等等。

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NO. 3 月光

月光同樣也是淺色系的彩葉芋，從中心的白色到葉片外圍的一圈綠色，中間是由白到淺綠的過渡漸層色調，就像是月亮散發出的光暈一樣，透著光看更有月光的感覺。



清淺的色調，在炎熱的夏日裡帶來了一絲清爽涼快的氣息，微微透光的葉片以及月光般的漂亮漸層看起來格外浪漫，給人的感覺就像它的名字一樣，也深受網友們喜愛，「月光真的很美」、「很白很透」、「好美好雅緻」。

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NO. 2 草莓之星／草莓奶昔

光是看到「草莓之星」這個可愛的名字，就可以想見它的樣子有多療癒了。淺色的葉面上帶著粉色班點，看起來就像甜點中的草莓顆粒，粉嫩色調讓人忍不住少女心噴發。



草莓之星後來還衍生出了變種「草莓奶昔」，也是一個「少女系」的彩葉芋品種，除了粉色斑點外，葉面也暈染著粉紅色，就像是將草莓顆粒與牛奶一同打成奶昔一樣，擁有漂亮的色澤，受歡迎的程度讓人時不時就可以在各大植物社團中看見它的身影。

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NO. 1 白色聖誕

在炎熱的夏天裡，清淺色調的彩葉芋成了最受歡迎的熱門品項，在前十名中有一半都是淺色系的彩葉芋。其中最受歡迎的，則是外型優雅大器的白色聖誕。



白色的葉面再加上邊緣微微暈開的綠色葉脈，看起來就像雪地裡的聖誕樹，在夏日中帶來一絲涼爽的氣息。此外，有些白色聖誕會需要經一段「睡醒」的過程，在剛開始種植時為綠色葉面，過一段時間後才會慢慢轉為白色，療癒的變色過程是額外的小驚喜。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年08月03日至2022年08月02日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『彩葉芋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統