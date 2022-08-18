快訊

大吃大喝後努力運動抵消還是會早死 哈佛專家告訴你殘酷真相

76行者前總召陳修將毆死女友 傷害致死罪判9年6月

整理包／百里侯派誰爭霸？選戰倒數百日 看各黨22縣市長提名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飼養特色蘭嶼黑豬 畜試所用了這種配方部分取代飼料

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼豬飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方。圖／畜試所提供
農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼豬飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方。圖／畜試所提供

農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方的蘭嶼豬優點多，如肉質中水解胺基酸含量及形成好風味的脂肪酸組成比例均明顯提升，有利形成蘭嶼豬特色肉品的風味。

畜試所表示，在達悟文化中，蘭嶼豬被視為財富的象徵，家戶習慣飼養幾頭蘭嶼豬，待重大節日及慶典時運用，過去族人養豬多以農作或廚餘餵飼；蘭嶼鄉民主食是以根莖類作物為主，如地瓜與芋頭，後院養蘭嶼豬就跟飼主一起吃地瓜。

畜試所表示，民國110年1月14日畜試所台東場成功將10公、18母純種蘭嶼豬重新送返蘭嶼鄉朗島部落，回流14戶飼養的豬群去年6月份陸續分娩，至今已12戶順利繁衍蘭嶼豬後代。

畜試所表示，藉由蘭嶼豬回流傳承文化，希望藉由科學數據，找出蘭嶼豬適合的飼養模式，讓文化薪火繼續傳遞。

農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼豬飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方。圖／畜試所提供
農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼豬飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方。圖／畜試所提供
農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼豬飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方。圖／畜試所提供
農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼豬飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方。圖／畜試所提供

蘭嶼 飼料

延伸閱讀

地瓜盛產萬里整合在地小農 雙興高山地瓜禮盒宅配到家

在地老老照顧！台東設102個文健站 蘭嶼+2綠島明年+1

用地取得獲解決 部東醫院蘭嶼分院興建邁前一大步

蘭嶼綠島半年運1200公噸垃圾 籲遊客自備盥洗生活品

相關新聞

基隆終於下雨了 氣象局發布3縣市大雨特報

基隆水情吃緊，中央氣象局發布基隆市、新北市、屏東縣大雨特報，並指出因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日恆春半島及基隆北海岸有局部...

提早在冒泡泡雲了 彭啟明：今天午後雷雨會很旺

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上午不到9點，許多地方已經提早在冒泡泡雲了，「今天午後雷雨會很...

影／雨都缺水聽見雨滴聲 趁勢燃增雨劑15分鐘後降小雨

基隆市水情吃緊，陷缺水危機，經濟部長王美花昨晚到基隆市察水情，調度供水。今天上午基隆下小雨，水利署上午通知人工增雨服務團...

親子「雙鐵出遊」常碰壁 民團盼台鐵改善設施

台灣親子共學教育促進會（下稱促進會）今天在台鐵台北車站前，召開「兩鐵服務擴大辦，親子減碳綠色交通更友善」記者會，該團體每...

蚵田伴夕陽晚霞美景迷人 東石網寮漁港吸引攝影迷朝聖

國片「蚵豐村」拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉...

獨／台南百年老店又少一家！昔日糕點霸主中秋後熄燈

台南百年老店又少了一家！位在中西區西和路上的「永瑞珍」餅舖，因為目前經營夫妻年紀大、身體不佳，又不放心交給年輕人接手，決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。