飼養特色蘭嶼黑豬 畜試所用了這種配方部分取代飼料

農委會畜試所執行黑豬產業發展計畫，嘗試以地瓜取代部分蘭嶼豬飼料進行研究，發現餵飼地瓜飼料配方的蘭嶼豬優點多，如肉質中水解胺基酸含量及形成好風味的脂肪酸組成比例均明顯提升，有利形成蘭嶼豬特色肉品的風味。

畜試所表示，在達悟文化中，蘭嶼豬被視為財富的象徵，家戶習慣飼養幾頭蘭嶼豬，待重大節日及慶典時運用，過去族人養豬多以農作或廚餘餵飼；蘭嶼鄉民主食是以根莖類作物為主，如地瓜與芋頭，後院養蘭嶼豬就跟飼主一起吃地瓜。

畜試所表示，民國110年1月14日畜試所台東場成功將10公、18母純種蘭嶼豬重新送返蘭嶼鄉朗島部落，回流14戶飼養的豬群去年6月份陸續分娩，至今已12戶順利繁衍蘭嶼豬後代。