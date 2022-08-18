蚵田伴夕陽晚霞美景迷人 東石網寮漁港吸引攝影迷朝聖

國片「蚵豐村」拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉義縣專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，貼臉書，網友驚呼讚美。

楊仁教說，網寮漁港位在東石鄉網寮村，蚵田伴夕陽景觀非常迷人，常有許多人特地來漁港賞夕陽、攝影，網寮漁港獨特海濱夕色吸睛，漁港正前方以蚵架為前景落日美照，構成如詩如畫夢幻畫面，看著夕陽從水平面上緩緩落日落下，美景令人流連忘返。

天空從藍色漸漸渲染成黃紅色，漁港夕陽暮色，如同打翻顏料瓶，色彩繽紛變化，慰勞著漁民1天辛苦，觀賞夕陽映照在海上波光粼粼，蚵田就露出水面，看著船筏在港內隨著波浪搖晃，感受自然景觀，讓人心曠神怡。