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蚵田伴夕陽晚霞美景迷人 東石網寮漁港吸引攝影迷朝聖
國片「蚵豐村」拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉義縣專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，貼臉書，網友驚呼讚美。
楊仁教說，網寮漁港位在東石鄉網寮村，蚵田伴夕陽景觀非常迷人，常有許多人特地來漁港賞夕陽、攝影，網寮漁港獨特海濱夕色吸睛，漁港正前方以蚵架為前景落日美照，構成如詩如畫夢幻畫面，看著夕陽從水平面上緩緩落日落下，美景令人流連忘返。
天空從藍色漸漸渲染成黃紅色，漁港夕陽暮色，如同打翻顏料瓶，色彩繽紛變化，慰勞著漁民1天辛苦，觀賞夕陽映照在海上波光粼粼，蚵田就露出水面，看著船筏在港內隨著波浪搖晃，感受自然景觀，讓人心曠神怡。
楊仁教表示，夏季是賞夕陽季節，這裡要看到蚵田伴夕陽，需看潮汐日期，每一個月有8天適合日期，每月農曆初一、二、三、四及農曆15、16、17 、18日等，剛好夕陽西下時，潮夕退潮後，漁港內停車就可拍攝，最輕鬆拍攝地點。
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