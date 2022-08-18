快訊

柬埔寨吳哥美景黑暗面 年賺數百億是犧牲農民家園換來的

新北某榮民之家驚傳殺人案 87歲翁持酒瓶攻擊再以繩勒人致2死

「自殺炸彈客」闖阿富汗清真寺攻擊 爆炸釀10死27傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蚵田伴夕陽晚霞美景迷人 東石網寮漁港吸引攝影迷朝聖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供

國片「蚵豐村」拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉義縣專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，貼臉書，網友驚呼讚美。

楊仁教說，網寮漁港位在東石鄉網寮村，蚵田伴夕陽景觀非常迷人，常有許多人特地來漁港賞夕陽、攝影，網寮漁港獨特海濱夕色吸睛，漁港正前方以蚵架為前景落日美照，構成如詩如畫夢幻畫面，看著夕陽從水平面上緩緩落日落下，美景令人流連忘返。

天空從藍色漸漸渲染成黃紅色，漁港夕陽暮色，如同打翻顏料瓶，色彩繽紛變化，慰勞著漁民1天辛苦，觀賞夕陽映照在海上波光粼粼，蚵田就露出水面，看著船筏在港內隨著波浪搖晃，感受自然景觀，讓人心曠神怡。

楊仁教表示，夏季是賞夕陽季節，這裡要看到蚵田伴夕陽，需看潮汐日期，每一個月有8天適合日期，每月農曆初一、二、三、四及農曆15、16、17 、18日等，剛好夕陽西下時，潮夕退潮後，漁港內停車就可拍攝，最輕鬆拍攝地點。

嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供
嘉義縣沿海東石鄉網寮漁港，夢幻夕照迷人，專業攝影師楊仁教拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，網友驚呼讚美。圖／楊仁教提供

嘉義 東石

延伸閱讀

估花700億 蘇花安新路線曝光

「蘇花安」最新路線曝光 興建經費約700億元

是否參選苗栗縣長 國民黨籍立委陳超明19日公布

高雄聯結車駕駛闖紅燈撞死騎士 詭辯夕陽刺眼判決出爐

相關新聞

提早在冒泡泡雲了 彭啟明：今天午後雷雨會很旺

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，上午不到9點，許多地方已經提早在冒泡泡雲了，「今天午後雷雨會很...

蚵田伴夕陽晚霞美景迷人 東石網寮漁港吸引攝影迷朝聖

國片「蚵豐村」拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉...

獨／台南百年老店又少一家！昔日糕點霸主中秋後熄燈

台南百年老店又少了一家！位在中西區西和路上的「永瑞珍」餅舖，因為目前經營夫妻年紀大、身體不佳，又不放心交給年輕人接手，決...

颱風影子都還沒有 彭啟明：希望別再破紀錄

今年颱風特別少，中央氣象局官方臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」說，氣候上7、8月為西北太平洋颱風生成的活躍時段，但今年...

周日起3天熱到爆 吳德榮：觀察下周是否成颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注...

鬼頭刀減產8成、洋蔥銷售額砍半 台灣農村危機未來10年關鍵轉型

氣候變遷和疫病，導致恆春洋蔥質量下降、銷售額砍半，同樣困境也發生在各地，許多農林漁牧產品面臨減產，加上缺工、原物料成本上漲，讓問題更嚴峻。不再看天吃飯的青農世代，怎麼搶救台灣農村危機？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。