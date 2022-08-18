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今西半部防午後雷陣雨 吳德榮：觀察下周是否成颱

午後局部大雷雨避免到山區 周日起甚至入夜都感覺炎熱

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
午後西半部有熱對流發展帶來雷雨，有局部大雷雨出現的可能性，中午過後外出攜帶雨具，避免前往山區或溪流邊等危險區域活動。本報資料照片
午後西半部有熱對流發展帶來雷雨，有局部大雷雨出現的可能性，中午過後外出攜帶雨具，避免前往山區或溪流邊等危險區域活動。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天上午各地多雲或有陽光露臉的天氣，午後西半部有熱對流發展帶來雷雨，有局部大雷雨出現的可能性，中午過後外出攜帶雨具，避免前往山區或溪流邊等危險區域活動。還沒有下雨之前溫度持續偏高，各地高溫普遍可達34-36度，局部地區有可能出現37度或以上的高溫。

吳聖宇說，明天到周六台灣附近的水氣有較為減少的趨勢，午後雷雨依然會發生，不過整體範圍將會往山區縮減，平地的天氣可望相對穩定一些。

他表示，周日到下周一、周二高壓中心來到台灣附近，午後雷雨會更為明顯的減少，降雨範圍縮小到深山區域，平地下雨的機會不高，但山區要留意午後的天氣變化。各地溫度仍偏高，尤其午後雷雨減少，可能一整天甚至到入夜都感覺相當炎熱。

下周三之後的天氣變數較大，吳聖宇說，需要看台灣東南邊低壓帶發展的情況而定，如果有擾動發展並且靠近，降雨就會增多，擾動發展越明顯影響就越大，目前的預報資料看起來還是沒有比較明確的資訊，仍有待後續觀察，留意最新的天氣預報資訊。

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