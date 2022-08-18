颱風影子都還沒有 彭啟明：希望別再破紀錄

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，颱風影子都還沒有，現在都還是虛擬的樣子，等到雛型出來再看都來得及，希望別再破紀錄了。「今天中南部仍要注意生氣狂暴的午後雷陣雨」。

今年颱風特別少，中央氣象局官方臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」說，氣候上7、8月為西北太平洋颱風生成的活躍時段，但今年7月至今只有5個颱風生成，是目前有紀錄以來第二少的一年。

氣象局說，由於台灣夏季雨水來源十分倚賴颱風降雨，偏少的颱風也導致7月到現在台灣各地雨量均明顯偏少。

為什麼今年颱風這麼少？氣象局指出，目前熱帶印度洋至太平洋，呈現冷-暖-冷分布，太平洋有反聖嬰現象發展，印度洋則有負相位的印度洋偶極現象發生。

氣象局說，目前推測，受到反聖嬰冷海溫偏西的影響，使得西太平洋的東風異常西伸，而孟加拉灣至南海的西風較弱，不利於孕育颱風的季風槽發展，可能是近期颱風少、台灣雨也少的原因之一。