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今西半部防午後雷陣雨 吳德榮：觀察下周是否成颱

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周日起3天熱到爆 吳德榮：觀察下周是否成颱

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑。記者侯永全／攝影
今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑。記者侯永全／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；北部24至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至37度。

今天南方水氣多，大氣不穩定，西半部午後局部雷陣雨，應注意大雷雨及劇烈天氣；花、東及恆春半島亦有局部短暫陣雨的機率。他說，明天、周六台灣仍在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；山區及部分平地午後有局部雷陣雨。

吳德榮表示，周日至下周二在華中創歷史高溫之熱帶大陸氣團，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨逐日減少，僅侷限於小範圍山區。天氣晴朗酷熱，氣溫逐日升，下周一、周二北部及東半部將出現極端高溫，有挑戰今年高溫紀錄的機率；要特別注意防曬、防中暑。

他說，下周三熱帶擾動外圍影響，台灣附近水氣增多，各地天氣、模式仍在調整。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，下周二台灣東南方有熱帶擾動醞釀及活動的機率，下周三、周四往西北移動，但不確定性範圍大、橫跨台灣東部海面至呂宋島，且各國模式模擬之間仍有不小差異。故是否成颱？是否會進入警戒範圍？需持續觀察模式的調整。

吳德榮 防曬

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