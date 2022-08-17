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【即時短評】與其承受文旦產銷壓力 不如思考產業未來

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雲林「綠寶石」大斗六地區文旦。聯合報系資料照片／記者陳苡葳攝影
雲林「綠寶石」大斗六地區文旦。聯合報系資料照片／記者陳苡葳攝影

中國大陸禁止我多項農產品銷往大陸，其中立即受創的就是文旦柚；不只因為中國大陸宣布禁令到進入採收盛產期僅剩下一個月，更因為今年白露到中秋僅有短短三天，嚴重壓縮產銷時間。

一向認為台灣農產品產銷世界平穩的農委會主委陳吉仲，也忍不住坦承，短時間內要把6萬公噸文旦柚送到消費端，農政單位有壓力。一周內多場記者會、地方座談會，又推農遊券，又是去超商預購、企業團購、網購，想維持新聞熱度，不難看出農政單位的心急。

農委會一如過往先推外銷每公斤12到20的外銷補助，可惜目前外銷388公噸中九成都去香港；再讓農會以每公斤10元，啟動收購加工用大果做精油、做清潔劑、果乾等加工食品，但有能力做加工成精油、清潔劑的農會不多；雖然農委會說會協助產地農會媒合食品廠商，但這些食品廠，有了前幾年銷售不易的經驗，今年也大多很保留。

去年(110年)文旦柚產量7萬1202公噸，外銷7062公噸，其中68%(4821公噸)去中國大陸；根據農糧署的產銷推估，近年，部分文旦柚果園因農民老化無力管理及廢園，因此收穫面積略減，加上受到3至6月間降雨影響，部分產區有授粉不良、著果不佳等情形，預估6至8月產量為6萬9322公噸，比110年7萬1202公噸減產3%，較常年7萬4549公噸，則減產7%。

文旦柚一年一收，產銷問題不是今年才有，過去幾年也多次發生文旦柚堆滿地的事件，甚至還有地方民代一月份就急著跟農委會要報文旦災損的荒謬事件；也許外銷量跟文旦柚生產總量相比占比低，但因為大陸禁令、一下子多出將近5000公噸的文旦柚要倒回台灣的消費市場，在緊迫的銷售期內，仍令人倒抽一口氣。

摒除大陸禁令之外，也是該好好思考未來文旦產業的未來了，該轉作的轉作，該減量的減量，農民應該依照不同的通路自行銷售，政府幫忙只是一時的，過多的扶助讓產業失去了自立，每年的次級果都成為政府國庫的責任，怎可期待年年同樣的戲碼都要重來一遍？

文旦 農委會 農會

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