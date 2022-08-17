今年颱風為什麼還不來？ 氣象局一張圖曝原因

八月進入最後倒數，但今年至今仍未發過颱風警報，受到不少民眾注意。氣象局表示，今年受到反聖嬰的影響，​使得西太平洋的東風比平常年偏強，​再加上台灣附近的太平洋高壓也偏強，​讓原本孕育颱風的「季風槽」明顯偏弱，​颱風就不容易長出來。

氣象局表示，這個星期「仍沒有」顯著熱帶系統靠近台灣的跡象​，不過今(17日)晚到明天(18日)水氣比較多，天氣會稍不穩定一些​，外出先看預報資料或帶個雨具備用比較保險。到了周五(19日)之後，則回復上午高溫炎熱、​午後有局部雷陣雨的典型夏季天氣​。

實際上，根據氣象局統計，近64年「首個」颱風海上警報，發生在​4月時，有4次​，5月時有15次，​6月為17次​，7月則有23次​，8月５次​。

至於最晚颱風的前三名，分別是2010年8月30日的南修颱風、1993年8月17日的塔莎颱風，1997年8月16日的溫妮颱風。​氣象局表示，無論如何，今年至少已經第二晚了。

氣象局也提到，因為沒有颱風及西南氣流影響，​今年七月到現在，​各地雨量普遍比同時期偏少，​南部山區的雨量更只有同時期的三成，提醒民眾要記得節約用水。