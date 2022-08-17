快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蘇花安」最新路線曝光 興建經費約700億元

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
蘇花安最新路線曝光，比照蘇花改採單一車道，且預留白牌機車行駛彈性空間，預估整體興建經費約700億元。記者邱瓊玉／翻攝
蘇花安最新路線曝光，比照蘇花改採單一車道，且預留白牌機車行駛彈性空間，預估整體興建經費約700億元。記者邱瓊玉／翻攝

蘇花改2020年1月全線通車後，為了優化蘇花路廊交通，交通部將未列入蘇花改的路段納入改善，提出「蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），如今蘇花安最新路線曝光，比照蘇花改採單一車道，且預留白牌機車行駛彈性空間，預估整體興建經費約700億元。

蘇花安的改善路段包括東澳至南澳段、和平至和中段及和仁至崇德段等，原預計2030年通車。根據公路總局路線規劃，和平路段不穿越台泥園區、和平工業區，另外崇德採取隧道外，和仁到崇德長隧道北洞口改址，新洞口位於太魯閣國家公園範圍內，卡南橋維持原狀不改建，保留延續蘇花改評估試辦白牌機車行駛的政策彈性空間。此外，蘇花安將比照蘇花改興建規格外，採單一車道。

蘇花安最新路線曝光，比照蘇花改採單一車道，且預留白牌機車行駛彈性空間，預估整體興建經費約700億元。記者邱瓊玉／翻攝
蘇花安最新路線曝光，比照蘇花改採單一車道，且預留白牌機車行駛彈性空間，預估整體興建經費約700億元。記者邱瓊玉／翻攝

蘇花改 太魯閣國家公園 車道 蘇花安

延伸閱讀

自行車／蘇花公路自行車系列活動 20日同遊舊台9線 

紅牌、黃牌大型重機通行蘇花改　9月1日起全線開放

汐止崇德停車場停租惹怨 民代協調再延一年

白牌機車何時才能行駛蘇花改？　公路總局提出4種方案

相關新聞

「蘇花安」最新路線曝光 興建經費約700億元

蘇花改2020年1月全線通車後，為了優化蘇花路廊交通，交通部將未列入蘇花改的路段納入改善，提出「蘇花公路安全提升計畫」（...

今年秋節可見「真正滿月」 天王星合月也在9月登場

9月精彩天象接連來，尤其今年中秋節可以看到真正的滿月，另天文館將在8月27日開放研究級望遠鏡，還安排以研究級望遠鏡觀賞木...

掉漆！ 台鐵「鳴日號」機車頭又故障 七月以來第三起

看準國內鐵道旅遊市場，台鐵和雄獅旅遊合作，推出「鳴日號」列車，主打鐵道旅遊搭配餐飲住宿，獨特的移動式體驗，吸引不少旅客。...

東北角綠島小琉球海底垃圾 日月光今年預計清除5公噸

日月光環保永續基金會去年與桃園市政府合作成立「日月光環保潛水隊」，今年為拓展潛水隊服務量能，與東北角、綠島、小琉球3地潛...

致敬爵士先鋒邁爾士 兩廳院夏日爵士重現半世紀經典

今年是兩廳院夏日爵士20週年，兩廳院夏日爵士節慶樂團以「跨越年代」為概念，推出「精釀邁爾士：Miles Brew」音樂會...

秋燥傷肺！善用中藥材「貝母」入菜 止咳化痰

時序進入立秋，即將進入秋高氣爽的秋天，台灣的秋天通常氣溫變化劇烈且較為燥熱，許多民眾經常出現「秋燥傷肺」病症前往中醫門診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。