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「蘇花安」最新路線曝光 興建經費約700億元
蘇花改2020年1月全線通車後，為了優化蘇花路廊交通，交通部將未列入蘇花改的路段納入改善，提出「蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），如今蘇花安最新路線曝光，比照蘇花改採單一車道，且預留白牌機車行駛彈性空間，預估整體興建經費約700億元。
蘇花安的改善路段包括東澳至南澳段、和平至和中段及和仁至崇德段等，原預計2030年通車。根據公路總局路線規劃，和平路段不穿越台泥園區、和平工業區，另外崇德採取隧道外，和仁到崇德長隧道北洞口改址，新洞口位於太魯閣國家公園範圍內，卡南橋維持原狀不改建，保留延續蘇花改評估試辦白牌機車行駛的政策彈性空間。此外，蘇花安將比照蘇花改興建規格外，採單一車道。
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