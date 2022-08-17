東北角綠島小琉球海底垃圾 日月光今年預計清除5公噸

日月光環保永續基金會去年與桃園市政府合作成立「日月光環保潛水隊」，今年為拓展潛水隊服務量能，與東北角、綠島、小琉球3地潛水訓練中心合辦「日月光海域守護計畫」，召集志工、遊客及員工清除海底垃圾，今年投入425萬元，預計整年所清運回收物、垃圾可達5公噸。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村說，今年日月光環保潛水隊選定龍洞、綠島、小琉球作為第一年活動的起點，未來十年計畫把服務量能延伸到台灣所有離島以及本島各大潛水勝地，希望有更多企業團體號召一般大眾、企業員工加入淨海行列。

海域守護計畫啟動5月宣布啟動至今，已於東北角、綠島、小琉球3地執行10場次淨灘、淨海活動，號召假期出遊的遊客參與行動，暑假期間參與淨灘人數將近200人次。

龍洞灣海洋公園教練尹相文表示，透過定期活動號召，陸續有老師、護理師、工程師等各界民眾，報名加入潛水隊培訓計畫，除了協助他們考取國際認證ADS的開放水域潛水員證照，還針對淨海所需要的中性浮力等技能加強訓練，比一般休閒潛水的學員多花上8支氣瓶的時間，還要參加5場淨海活動才能正式成為潛水隊的一員。

日月光環保永續基金會總監林浚南說，希望可以把環境永續、海洋守護的理念向外推展，透過潛水淨海的方式，吸引更多有志參與的年輕人加入，潛水並非很普及的活動，其中含有不少專業技術、安全考量，因此除了淨海、淨灘外，也投入資源進行「環保潛水隊員培訓」計畫，希望志工可以在安全無虞的狀況下，進行每一場次活動。