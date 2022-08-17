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今年秋節可見「真正滿月」 天王星合月也在9月登場

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
木星與衛星。圖／北市天文館提供
木星與衛星。圖／北市天文館提供

9月精彩天象接連來，尤其今年中秋節可以看到真正的滿月，另天文館將在8月27日開放研究級望遠鏡，還安排以研究級望遠鏡觀賞木星、土星光環等，活動免費，名額有限。

天文館表示，一般常說農曆8月15日中秋滿月聽似理所當然，但事實上滿月發生在16日的機率比較高，所以2013年到2020年一連8年的中秋節都不是滿月，不過今年及去年的中秋節則可以看到真正的滿月。

天文館表示，15日的「天王星合月」是觀看這顆遙遠行星的大好機會，當日凌晨時這顆黯淡的綠色行星離月亮不到2度，透過雙筒望遠鏡不難找到它，在歐洲地區甚至可以看到難得一見的月掩天王星。17日「海王星衝」。海王星是太陽系中最遠也最暗的行星，必須透過望遠鏡才能找到它，衝的前後不僅整夜可見，而且亮度最高，配合一些尋星技巧，用雙筒望遠鏡就能看到它藍色的身影。

天文館表示，23日「秋分」則是太陽直射赤道、晝夜平分的日子，北半球的夜晚長度自此開始超過白晝。秋分前後也是觀賞「黃道光」的黃金期，是由太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱三角形光錐，秋分前後的黎明前是觀賞這道神奇之光的最佳時機。

天文館表示，27日「木星衝」是9月天象的壓軸好戲。這顆太陽系最大的行星是夜空中最亮的一顆星，亮度近-3等，透過雙筒望遠鏡可以看見其身旁宛如小太陽系般的衛星群，天文望遠鏡中的木星則是帶紋斑斕、大紅斑更是引人注目。

中秋節 天文館 太陽系

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