亞太暨台灣永續行動獎 國泰醫院獲2項殊榮肯定

近年來聯合國ESG永續發展議題，廣受各界關注與重視。國泰醫院今年參與亞太暨台灣永續行動獎，以「巴拉圭醫療資訊管理提升計畫」、「急診敗血症AI智能系統」議題，榮獲「APSAA亞太永續行動獎白金特優獎」及「TSAA台灣永續行動獎銀獎」2項肯定，體現醫療服務回饋社會的宗旨。

頒獎典禮由國泰醫院行政副院長林朝祥代表醫院受獎。林朝祥說國泰醫院2016年起，於友邦巴拉圭協助推動「醫療資訊管理提升計畫」，憑藉醫院在醫療資訊系統發展領域的專業，輔以台灣醫院標準化流程管理及病歷電子化經驗，協助巴拉圭建置醫療資訊系統，幫助巴國就醫流程資訊化，目前已導入巴國15省計95間醫療機構。

巴拉圭透過此套系統，幫助醫護人員管理病人資料及有效提升看診效率，讓病人看診等待時間從2.5小時縮短至0.9小時，統計每月病人服務量平均增加2倍，執行成果獲得巴國總統及衛生部部長高度肯定。國泰醫院協助培養軟體開發、數位教材設計、醫務管理等種子教師，強化當地醫療數位管理能力，力求系統客製化、人才在地化，幫助巴國建構完整醫療管理體系，促進永續經營。

此外，台灣每年有超過15萬起病例，若未能及時妥善治療，會進展成敗血性休克，死亡率高達8成。國泰醫院考量現行臨床對敗血症篩檢的需求，自2019年起結合急診醫師等專業，共同開發「急診敗血症AI智能系統」，創新於急診檢傷階段導入AI智能科技輔助，增設預警機制，並啟動「敗血症引發器官衰竭分數（SOFA Score）」評估，以利於黃金治療時間內給予最適切治療。

國泰醫院導入「急診敗血症AI智能系統」後，處理時效較導入前提升70%，2021年期間病人死亡率及病人住院時數皆明顯降低，有效提升病人照護品質。

林朝祥指出，該院近年來積極重視AI、大數據分析及雲端服務等數位轉型，已投入許多資源在發展軟硬體設備和醫療應用，盼提供國內病人更加友善、高效的醫療服務品質；與此同時，醫院也運用本身醫療資訊系統建構的核心能力與經驗，以實際行動協助友邦提升醫療品質與服務量能，踐行全球永續的目標。