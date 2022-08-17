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高雄、台南大雷雨 12縣市大雨特報注意雷擊

聯合報／ 記者楊德宜邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片
中央氣象局發布大雨特報。本報資料照片

氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗以南地區及桃園新竹山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象局針對高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分。大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、鳳山區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、橋頭區、彌陀區、梓官區。

氣象局也針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分。大雷雨即時訊息示警區域：台南市 新營區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、下營區、六甲區、官田區、大內區、善化區、山上區、玉井區、楠西區。

高雄市 桃園 新竹

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