影／手刀準備！金門坑道音樂節19日開賣啦

邁入第14年的「2022年金門坑道音樂節」，今年預計在10月15至16日舉辦6場次，活動自8月19日本周五下午2時開放網路售票，想要在坑道聆賞音樂會的樂迷，手刀要快。

今天的「金門坑道音樂節」記者會上，包括藝術總監大提琴家張正傑、琵琶演奏家陳昱蓉、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、副處長黃怡平等人都到場參與。

今年金門坑道音樂節特別邀請京劇大師朱陸豪、次女高音翁若珮、琵琶演奏家陳昱蓉，結合藝術總監大提琴家張正傑率領的弦外之音室內樂集，包括小提琴教父蘇顯達、新生代好手許淑婷、國家交響樂團中提琴首席黃瑞儀一同參與演出。

張正傑也說，第一天的節目最特別的便是京劇大師朱陸豪演唱京劇《霸王別姬》中的《垓下歌》，以傳統戲曲的唱腔悲憤地唱出西楚霸王項羽縱使「力拔山兮氣蓋世」，仍失敗的無奈與悲痛。在特別編曲的弦樂四重奏伴奏下，一反京劇鑼鼓場的伴奏方式，而是以弦樂刻畫項羽的內心世界。

第二天的節目，則由琵琶演奏家陳昱蓉演出琵琶名曲《十面埋伏》，以琵琶奏出強而有力的戰鼓、軍號、馬蹄聲等等，也可以聽到矛盾碰撞、刀戈相擊的聲音。全曲高潮迭起，精彩萬分，藉由中西合璧的樂聲，創造全新風味的演出。

鄭瑞昌表示，翟山坑道，是民國52年因為軍事運補的需要，所打造的坑道，到如今成為獨一無二的的音箱，金管處為打造特有的觀光品牌，活化戰役史蹟，在14年前特別舉辦坑道音樂節，在過去13年來，總共吸引1萬5千為民眾參與；今年採取線上購票方式，並酌收報名費每人200元。